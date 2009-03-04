Тимошенко уверена в своем президентстве

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ей ничто не может помешать стать Президентом Украины.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью французской газете Le Monde.

Отвечая на вопрос журналиста: «Что может помешать вам стать Президентом?», Ю.ТИМОШЕНКО, смеясь, сказала: «Ничто!».

Премьер-министр убеждена, что для победы на президентских выборах не нужна поддержка Москвы. «Помаранчевая революция доказала противоположное! Эта идея о поддержке России была частью пропаганды моих противников против меня. Не существует никаких пактов Риббентропа-Молотова! Напротив, необходимо работать над интеграцией России в европейское пространство и ценности. Мое собственное мнение по этому поводу очень менялось. Моя позиция по отношению к России была достаточно агрессивной. Ее действия в отношении Украины часто бывают далекими от корректных. Но я поняла, что на угрозы и провокации можно реагировать не только конфронтацией и агрессией, но и пылкими объятиями», - заявила Ю. ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, в Украине экономический и финансовый кризис серьезно углубляет внутренняя политическая нестабильность. «Чем быстрее состоятся президентские выборы, тем быстрее можно будет политически оздоровить страну. Нужны досрочные выборы. Как можно скорее. Прозрачный надзор, без фальсификаций», - уверена она.

Премьер также возразила, что между ней и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО существует ненависть. «Не нужно представлять вещи таким образом. Необходимо изучить логику событий после 2005-го. Мои действия и мои слова демонстрируют, что я с первого дня была готова поддержать кандидатуру Президента на второй срок, при условии, если демократический лагерь выполнит обещания, данные народу», - объяснила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что единственно правильным путем было честное партнерство между ней и Президентом. «До последнего момента, и даже тогда, когда меня обвиняли в наихудших злодеяниях, включая государственную измену, я призывала к пониманию и объединению. Когда Президент отправил в отставку наше правительство, много плохого было сделано в новой коалиции с ЯНУКОВИЧЕМ. Он был в шаге от потери власти в 2007-м. Именно моя команда и я лично вмешались в его защиту. Мы организовали досрочные выборы, чтобы Президент смог восстановить свою власть», - уверена она.

По мнению премьера, самой большой политической ошибкой В.ЮЩЕНКО является использование сокрушительного оружия против нее лично. «Я всегда протягивала ему руку. Во время Помаранчевой революции, а затем в 2007-м я была единственным человеком, на которого он мог опереться. Я никогда ему не изменяла. Эта борьба завершится не моим уничтожением, а его политическим самоубийством», - прогнозирует Ю.ТИМОШЕНКО.