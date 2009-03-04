Квартплата в Киеве не повысится до 1 апреля

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Киева останутся на уровне 2008 года до 1 апреля этого года. В Киевской горгосадминистрации приостановлены все соответствующие распоряжения о повышении тарифов.

Как сообщает муниципальная газета «Хрещатик» (№26 (3472)), о таком решении Киевской городской государственной администрации сообщил исполняющий обязанности председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Решение принято с учетом решения Киевсовета о введении в начале этого года моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ в столице.

«Мы договорились, что приостанавливаем действия всех распоряжений, связанных с повышением тарифов. Кроме распоряжений, касающихся транспорта, которые уже прошли слушание в Антимонопольном комитете. Киевская городская государственная администрация все замечания учла», - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Вместе с тем, по его словам, мэрия и в настоящее время работает над урегулированием тарифов ЖКХ. Создана рабочая группа из экспертов коммунальных предприятий, профсоюзов и городской администрации. Главная задача для этой группы - найти баланс между интересами потребителей коммунальных услуг и поставщиками.

«Мы договорились, что те тарифы, которые мы согласуем в соответствии с процедурой и будем выносить в комитет регуляторной политики, будем согласовывать с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. В соответствии с выводами инспекции по контролю за ценами, которые имеем на сегодняшний день, будем говорить о том уровне, который будет воспринимать население Киева. Потому что одновременно обеспечить социальные гарантии, какие мы записали, и найти 4 миллиарда гривен на разницу в тарифах – невозможно», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

В мэрии подчеркивают, что экономический кризис, повышение цены на газ - это объективные условия для дальнейшего пересмотра тарифов, пишет газета.

А.ГОЛУБЧЕНКО предлагает новые расценки на услуги ЖКХ вводить поэтапно. По его словам, городские власти планируют позаботиться о малообеспеченных киевлянах: их расходы компенсирует бюджет. В соответствии с законодательством, семья будет платить за коммунальные услуги не более 15% от своего общего дохода.

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