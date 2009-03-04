Ющенко: киевские власти играли в популизм

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал деятельность киевской городской власти практически во всех сферах деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на совещании с руководством Киева глава государства коснулся проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, тарифной политике, политике киевской власти по расчетам за энергоносители, в сфере торговли землей и пр.

Говоря о сфере ЖКХ, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня тарифная политика в Киеве приобрела невиданное обострение. Президент отметил, что в столице в течение нескольких лет формировался самый низкий тариф на жилищно-коммунальные услуги, и из-за популизма эта проблема не решалась. Не «принимались решения, играли в популизм», - сказал Президент, подчеркнув, что Киев является примером для всех других городов, и эта негативная тенденция распространялась по всей Украине.

Президент подчеркнул, что является недопустимым финансировать миллионеров, которых в Киеве больше всего. «Если мы субсидируем миллионеров, рано или поздно за такую политику придется отвечать», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что, в то же время, необходимо гарантировать социально незащищенным слоям населения, что тарифы для них будут обоснованными.

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал необоснованное, резкое повышение коммунальных тарифов для бюджетных организаций и других потребителей. «Скажите, пожалуйста, как может воспринимать бюджетная сфера такого рода инициативы – в десятки раз? Тогда возникает вопрос, что делали в прежние времена, когда тарифы можно было поднять не на такую ощутимую величину. Как может Президент давать акцепт на такое решение. Уважаемые, я на это никогда не пойду», - подчеркнул глава государства.

Он призвал разумно подходить к решению этой проблемы. Более того, В.ЮЩЕНКО отметил важность установления ровных тарифов, налогов для бизнеса города, поскольку это является основой создания конкурентной среды.

Также В.ЮЩЕНКО коснулся и ситуации с энергетикой в Киеве. «Хочу обратиться к власти города и спросить, кого вы собираетесь обманывать, когда речь идет о таких масштабных платежах», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он констатировал, что долги Киева за газ достигли критической черты – 1 млрд. 60 млн. грн. по состоянию на 24 февраля, в то же время с «Киевэнерго» не урегулированы долги, которые возникли из-за введения новых тарифов. «Вы можете проводить любой популизм, но при условии, что его есть чем финансировать», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что расчеты должны проводиться в полном объеме, поскольку это опосредствовано влияет и на независимость Украины через накопление долгов «Нафтогаза».

Особое внимание В.ЮЩЕНКО обратил и на ситуацию с деятельностью предпринимателей в столице. В.ЮЩЕНКО заметил, что в условиях кризиса столичная власть не предпринимает ни единого шага для улучшения условий работы предпринимателей. «Те действия, которые делала местная власть - как исполнительная, так и законодательная, - стали причиной того, что международные агентства снизили долгосрочные рейтинги столицы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также выразил непонимание, почему киевские предприниматели должны заключать с мэрией дополнительные соглашения относительно передачи всех споров на рассмотрение независимого третейского суда при Всеукраинской общественной организации «Лига юридической защиты интересов юридических потребителей». «Почему? Только из-за того, что председатель Совета ЧЕРНОВЕЦКИЙ является председателем этой лиги? В этом причина? Мы же говорим об объективности, о праве честного отстаивания в судах позиции каждого гражданина…», - подчеркнул Президент.

Раскритиковал деятельность киевских властей В.ЮЩЕНКО и в сфере транспорта. В частности, это касается ограничения въезда для грузового транспорта в дневное время, нерешение проблем по строительству паркингов, а введение, вместо этого, парковочных зон на тротуаре, ситуацию с повышением тарифов на проезд.

Значительная критика прозвучала со стороны Президента и по поводу деятельности власти столицы в сфере земельных отношений. «Как меня проинформировали, нарушения в этой сфере просто поражают», - сказал Президент. По его словам, в соответствии с информацией Генеральной прокуратуры, по сути, существуют беспрецедентные свидетельства нарушений земельного законодательства.

В.ЮЩЕНКО привел пример, что только в 2008 году были зафиксированы 1 тыс. 341 нарушение в сфере передачи земли частным структурам. В.ЮЩЕНКО обратил дополнительное внимание Генпрокуратуры о незаконном обороте земли в Киеве.

Также В.ЮЩЕНКО обратил внимание на непродуманность шагов городской власти относительно введения платной медицины. Он заметил, что подобные решения должны проводиться очень осторожно и после широкой дискуссии с киевлянами.

Кроме того, особое внимание Президент уделил вопросам бюджетной политики. Он, в частности, отметил, что в Киеве один из самых высоких уровней задолженности по заработной плате.

При этом В.ЮЩЕНКО сказал, что существует серьезный риск очередных задержек заработных плат в Киеве. Он призвал столичную власть и правительство Украины провести переговоры и договориться о внесении необходимых изменений в государственный бюджет, учитывая проблемы города.

Завершая свое вступительное слово, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в ходе совещания хочет услышать ответ киевской власти по всем выше затронутым им проблемам.