Таможня усиливает кадры в западных и южных регионах. В частности, на западной таможне уволены все начальники пунктов пропусков и все старшие смен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Государственной таможенной службы Украины Анатолий МАКАРЕНКО сегодня во время брифинга.

«Результатом этого (увольнения – УНИАН) стало резкое уменьшение товаров, даже тех, которые заявлялись в легальном товарообороте. Я понимаю это так, что под этими товарами были серые схемы», - отметил А. МАКАРЕНКО.

Также он сообщил, что при оформлении деклараций на продукты питания, которые относятся к 1-24 группам, более чем одни сутки, таможенники будут отчитываться непосредственно главе службы.

«Отсутствие постоянного взаимодействия с правоохранительными органами дало негативный результат на юге и востоке страны, через которые идут основные товаропотоки», - отметил председатель Гостаможслужбы.