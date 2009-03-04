И.о. председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО доволен результатами совещания у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

"Мы благодарны Президенту за внимание к проблемам киевской общины и готовность всесторонне способствовать их решению”, – заявил агентству УНИАН А.ГОЛУБЧЕНКО после совещания.

По его словам, “Президент понимает, что неурегулированность бюджетных отношений между столичной властью и правительством, необоснованное изъятие из городской казны 8 млрд. грн., приводит к социальным потрясениям в Киеве”.

"Поэтому мы надеемся, – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, – что Кабмин выполнит поручение главы государства и вернет деньги киевлянам».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 марта, Президент В.ЮЩЕНКО провел совещание с председателями районных госадминистраций города Киева, на котором заслушал отчет руководства КГГА. Цель совещания – обсуждение актуальных вопросов жизни столицы и решение неотложных проблем города. Киевскую власть на совещании представляли А.ГОЛУБЧЕНКО, секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, первый заместитель председателя КГГА Евгений ЧЕРВОНЕНКО, а также председатели районных государственных администраций города.