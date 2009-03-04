S&P подтвердило рейтинги Ивано-Франковска

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг «ССС+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB» г. Ивано-Франковска. Прогноз изменения рейтингов - по-прежнему «Негативный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

«Рейтинги Ивано-Франковска отражают сильную, по нашему мнению, зависимость города от политики суверенного правительства и, как следствие, неопределенность объема межбюджетных перечислений в бюджет города», - отметил кредитный аналитик Standard & Poor’s Карен ВАРТАПЕТОВ.

В сообщении S&P указывается, что ситуация усугубляется сложным финансовым состоянием правительства Украины. В рейтингах также учитываются ожидаемое ослабление экономики города в 2009 г. и значительная кредиторская задолженность муниципальных предприятий. Влияние этих негативных факторов компенсируется низким объемом долга Ивано-Франковска и консервативными планами заимствований.

Также S&P отмечает, что финансовая гибкость бюджета города остается ограниченной из-за жесткого контроля со стороны правительства Украины. Кроме того, в условиях экономической нестабильности вызывают озабоченность объем и своевременность межбюджетных перечислений в бюджет города. Дальнейшие негативные рейтинговые действия в отношении Украины могут привести к аналогичным действиям в отношении Ивано-Франковска.

S&P сообщает, что пересмотр прогноза на «Стабильный» будет зависеть от аналогичного действия в отношении Украины и от способности города обеспечить достаточно высокие показатели исполнения бюджета в среднесрочной перспективе.

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