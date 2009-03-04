В семье Билла Гейтса не пользуются IPod и IPhone

В семье основателя компаниии Microsoft Билла Гейтса детям не разрешается пользоваться IPod и IPhone. Об этом в интервью американским СМИ сообщила супруга предпинимателя Мелинда, сообщает k2kapital со ссылкой на Fox News.

По ее словам, в их доме запрещены всего несколько вещей, в список которых попали IPod и IPhone, производимые конкурентом Microsoft - компанией Apple. При этом возможностью пользоваться данной техникой лишина и сама супруга Гейтса.