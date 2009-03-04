СБУ удивлена отношением ВР к задержанию таможенника

Служба безопасности Украины удивлена позицией Верховной Рады относительно факта задержания работника Энергетической таможни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в парламенте заявил и.о. председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ во время заслушивания информации по соответствующему вопросу.

«Нас удивила такая позиция Верховной Рады, потому что мы задерживаем таможенников… и это не является странным фактом. К сожалению, коррупция в этой структуре достаточно глубока», - В.ХОРОШКОВСКИЙ.

И.о. председателя СБУ отметил, что на сегодня нужно говорить о существовании “серьезной группы должностных лиц, включая руководство правительства, которое осуществило незаконную сделку”.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что был установлен факт, что дважды – 21 января и 5 февраля «сумма в 1 млрд. 700 млн. долл. гуляла в ежедневном режиме между территорией Украины и России».

По его словам, со стороны некоторых народных депутатов и политических сил сегодня оказывается давление на ход расследования этого дела. При этом, отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ, СБУ работает исключительно в законодательном поле.

Сегодня председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что Верховная Рада на протяжении 40 минут планирует рассматривать вопрос о задержании представителя Энергетической таможни.

Как сказал В.ЛИТВИН, предполагается, что этот вопрос будет рассматриваться 35-40 минут: 5 минут отводится для информации, 15 минут – для вопросов и выступления народных депутатов будут длиться по три минуты.

Ранее СБУ заявило о попытках отдельных депутатов вечером 3 марта блокировать работу следственной группы СБУ. Это задокументировано, материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру для реагирования.