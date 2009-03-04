Главное на 4 марта (день)

Хроника дня

Основными темами первой половины дня стали задержание СБУ сотрудника Энергетической таможни, обыск в офисе "Нафтогаза", заявление премьера о получении второго транша МВФ и поддержке коммерческих банков, совещание Президента c руководством Киева...

СБУ задержало таможенника за соучастие в незаконном завладении "Нафтогазом" 6,3 млрд. куб. м газа

Служба безопасности Украины 2 марта возбудила уголовное дело по факту завладения должностными лицами НАК “Нафтогаз Украины” по предварительному сговору группой лиц 6,3 млрд. кубометров транзитного природного газа на сумму свыше 7.4 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 3 марта в ходе расследования уголовного дела в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства был задержан соучастник преступления - заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни.

СБУ заявляет, что расследование уголовного дела проходит под надзором Генеральной прокуратуры Украины и в строгом соответствии с законом с использованием всех полномочий, предоставленных СБУ.

Препятствие следственным действиям со стороны посторонних лиц является нарушением действующего законодательства, поэтому СБУ предупреждает, что будет жестко реагировать на любые попытки незаконного вмешательства.

Попытка отдельных депутатов вечером 3 марта блокировать работу следственной группы СБУ задокументирована, материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру Украины для соответствующего реагирования.

В сообщении напоминается, что еще 28 января 2009 года СБУ направила официальное предостережение Энергетической региональной таможне Украины и Кабинету министров с требованием не допустить незаконных действий относительно объемов газа, находящихся под таможенным контролем и заявленных в таможенном режиме как «транзит».

В офисе "Нафтогаза" проводится обыск

Служба безопасности Украины заявила, что в настоящее время в главном офисе компании "Нафтогаз Украины" проводятся следственные действия, сообщает Би-би-си.

Ранее в пресс-службе украинской государственной нефтегазовой корпорации сказали, что вооруженные люди "просто перепрыгнули через турникеты", не предоставив никаких удостоверений. По словам представителя СБУ, в "Нафтогазе" работает следственная группа, а не "какие-то люди в масках".

"Туда пришли наши следователи, которых сопровождают несколько сотрудников "Альфы", - заявила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко. По ее словам, все происходит в рамках закона.

Пресс-служба "Нафтогаза" заявляет, что следователи СБУ "пытались изъять оригиналы соглашений с "Газпромом" на транзит и поставку природного газа на 2009-2019 годы".

Как сообщили УНИАН в ЦСО УМВД Украины в г. Киеве, cотрудники Шевченковского райуправления милиции Киева выехали к зданию НАК «Нафтогаз Украины» (ул. Богдана Хмельницкого, 2) для выяснения, какие неизвестны лица силой проникли в здание компании.

Информация об инциденте была получена дежурной частью в 12.50. В частности, как отмечалось в сообщении, гражданское лицо и 8 человек в униформе прошли в здание «Нафтогаза», игнорируя охрану. Обстоятельства выясняются.

Тимошенко назвала политрепрессиями задержание таможенника

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о начале политических репрессий в отношении сотрудников Энергетической таможни за растаможивание 11 млрд. кубометров природного газа, находящегося в хранилищах Украины, в пользу НАК «Нефтегаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в аэропорту «Борисполь» перед вылетом в Париж.

«Начались аресты людей, которые на своих должностях противостоят коррупции, не выполняют преступных приказов высоких должностных лиц. По сути дела, против них начались масштабные политические репрессии», - заявила премьер.

Она сообщила, что позапрошлой ночью был арестован один из сотрудников Энергетической таможни Тарас ШЕПИТЬКО, который, по ее информации, был приглашен в СБУ.

«На него оказывалось давление, которое было связано с тем, что его вынуждали растаможить природный газ, который Украина закупила в хранилища у Российской Федерации – 11 млрд. кубометров. Этого сотрудника таможни вынуждали растаможить этот газ на «РосУкрЭнерго»… Таможенник не совершил никаких преступных действий – он растаможил природный газ, который Государство Украина в лице НАК «Нафтогаз Украины» купила у «Газпрома» - растаможил на НАК «Нафтогаз Украины»… Он не подчинился преступным приказам растаможить этот газ на коррупционной основе для теневой структуры «РосУкрЭнерго», и за это он вчера поплатился своей свободой», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что сегодня в 7 часов утра представители СБУ пытались вручить повестку руководителю Энергетической таможни.

«Точно также себя ведут (представители СБУ – УНИАН) и в отношении сотрудников НАК «Нафтогаз Украины». Я думаю, что это показательная порка от Президента и его карманных служб против тех людей, которые готовы восстать против коррупции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что она лично и ее политическая команда не оставят эти факты без адекватной реакции, и сегодня в парламенте БЮТ будет требовать заслушать и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО по данному вопросу.

Украина в марте-апреле получит транш МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что Украина в марте-апреле получит второй транш Международного валютного фонда.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в интервью, опубликованном во французской газете Le Monde.

“Нет никаких сомнений, что второй транш кредита МВФ будет получен, я ожидаю, в марте-апреле», - сказала премьер.

Глава правительства также отметила, что переговоры с другими странами о предоставлении Украине кредитных ресурсов не имеют никаких политических условий. “Украина имеет один из самых низких запланированных дефицитов бюджета в 2,97% от ВВП. Мировая банковская система находится в очень тяжелой ситуации, кредиты не предоставляются так просто. Поэтому мы обратились к ряду стран, включая США, Европейский Союз, Россию, Китай и Японию. Мы ведем переговоры с Россией, но не было подписано ни одного соглашения о 5 миллиардах долларов. Единственным условием в таком соглашении была бы процентная ставка», - объяснила премьер-министр.

Государство поможет комбанкам

Кабинет министров Украины будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации Национального банка Украины.

Это предусмотрено постановлением КМУ (№148 от 18 февраля т.г.) "Некоторые вопросы участия государства в капитализации банков", обнародованном на официальном сайте Верховной Рады.

Также эти банки должны иметь форму Открытого акционерного общества или в процессе капитализации должны быть преобразованы в ОАО.

"Государство может принимать участие в капитализации банка при условии, что ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция", - говорится в документе.

Постановлением предусмотрено, что право инициативы по вопросу участия государства в капитализации банка имеют Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов, а также собственники банка.

Кабинет министров также создал Экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков. Совет возглавил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

НБУ рекомендует банкам ориентироваться на межбанк

Национальный банк Украины (НБУ) будет ежедневно предоставлять банкам информацию о средневзвешенном курсе валют и рекомендует использовать его как ориентир в работе. Об этом говорится в телеграмме НБУ от 4 марта т.г.

Так, НБУ, параллельно с официальными курсами гривни и банковских металлов, которые устанавливаются на следующий день, справочно будет предоставляться информация о курсах и объемах купли-продажи доллара США, евро, английского фунта стерлингов и российских рублей на межбанковском валютном рынке Украины за текущий день.

«Обращаем внимание руководителей банков, что указанные средневзвешенные курсы необходимо довести до дилеров банков для использования в работе как ориентир при осуществлении операций по купле-продажи иностранной валюты и для применения банком на межбанковском валютном рынке (включая внутренние операции банка с клиентами) соответствующей стоимости иностранной валюты», - говорится в телеграмме Нацбанка.

Ранее, Нацбанк Украины заявлял, что при интервенциях не будет реализовывать валюту тем банкам, которые будут продавать свою валюту по завышенному, спекулятивному курсу.

«Кредит-Рейтинг» назвало надежные для вкладчиков банки

«Агентство "Кредит-Рейтинг" начало присвоение рейтингов надежности банковских вкладов, сообщили УНИАН в пресс-службе агентства.

Агентство опубликовало список банков, получивших наивысшую оценку "5": "Банк Кипра", "Морской транспортный банк", "Пиреус Банк", "Сведбанк", "СЕБ Банк", "Универсал Банк" и "Эрсте Банк".

Рейтинг надежности депозита характеризует способность банка вовремя и в полном объеме производить выплаты по депозитам в течение ближайших 12 месяцев и характеризует уровень относительной надежности депозита в этом банке по сравнению со вкладами в другие украинские банки.

В список самых ненадежных банков (оценка «1») вошли финучреждения, в которых введена временная администрация, — «Киев», «Надра», «Причерноморье», Укрпромбанк и Трансбанк.

Из 73 банков – клиентов агентства наивысшую оценку "5" (наивысшая надежность депозита) получили 7 банков, оценку "4" (высокая надежность) имеют 6 банков. Наибольшее количество банковских учреждений (49 банков) по степени надежности депозитов было оценено на "3" (средняя надежность), 7 банков получили оценку "2" (невысокая надежность) и 4 банка - оценку "1" (низкая надежность).

Остальные рейтинги надежности депозитов будут опубликованы по мере получения от банков разрешения на их публикацию.

При оценке надежности банковских вкладовучитывалось 14 показателей.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3300/8,4750, к 12:00 цены упали до 8,2800/8,3500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2285/0,2335, а к 12:00 цены снизились до 0,2265/0,2300. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 36,2175 (- 0,0725).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2526/27, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4280/10,6235, к 12:00 цены ушли вниз - 10,3555/10,4570.

Квартплата в Киеве в марте не повысится

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения Киева останутся на уровне 2008 года до 1 апреля этого года. В Киевской горгосадминистрации приостановлены все соответствующие распоряжения о повышении тарифов.

Как сообщает муниципальная газета «Хрещатик» (№26 (3472)), о таком решении Киевской городской государственной администрации сообщил исполняющий обязанности председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Решение принято с учетом решения Киевсовета о введении в начале этого года моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ в столице.

«Мы договорились, что приостанавливаем действия всех распоряжений, связанных с повышением тарифов. Кроме распоряжений, касающихся транспорта, которые уже прошли слушание в Антимонопольном комитете. Киевская городская государственная администрация все замечания учла», - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Вместе с тем, по его словам, мэрия и в настоящее время работает над урегулированием тарифов ЖКХ. Создана рабочая группа из экспертов коммунальных предприятий, профсоюзов и городской администрации. Главная задача для этой группы - найти баланс между интересами потребителей коммунальных услуг и поставщиками. "Потому что одновременно обеспечить социальные гарантии, какие мы записали, и найти 4 миллиарда гривен на разницу в тарифах – невозможно», - объяснил А.ГОЛУБЧЕНКО.

А.ГОЛУБЧЕНКО предлагает новые расценки на услуги ЖКХ вводить поэтапно. По его словам, городские власти планируют позаботиться о малообеспеченных киевлянах: их расходы компенсирует бюджет. В соответствии с законодательством, семья будет платить за коммунальные услуги не более 15% от своего общего дохода.

Ющенко назвал популизом политику киевских властей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал деятельность киевской городской власти практически во всех сферах деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня на совещании с руководством Киева глава государства коснулся проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, тарифной политике, политике киевской власти по расчетам за энергоносители, в сфере торговли землей и пр.

Говоря о сфере ЖКХ, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня тарифная политика в Киеве приобрела невиданное обострение. Президент отметил, что в столице в течение нескольких лет формировался самый низкий тариф на жилищно-коммунальные услуги, и из-за популизма эта проблема не решалась. Не «принимались решения, играли в популизм», - сказал Президент, подчеркнув, что Киев является примером для всех других городов, и эта негативная тенденция распространялась по всей Украине.

Президент подчеркнул, что является недопустимым финансировать миллионеров, которых в Киеве больше всего. «Если мы субсидируем миллионеров, рано или поздно за такую политику придется отвечать», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что, в то же время, необходимо гарантировать социально незащищенным слоям населения, что тарифы для них будут обоснованными.

Также В.ЮЩЕНКО раскритиковал необоснованное, резкое повышение коммунальных тарифов для бюджетных организаций и других потребителей. «Скажите, пожалуйста, как может воспринимать бюджетная сфера такого рода инициативы – в десятки раз? Тогда возникает вопрос, что делали в прежние времена, когда тарифы можно было поднять не на такую ощутимую величину. Как может Президент давать акцепт на такое решение. Уважаемые, я на это никогда не пойду», - подчеркнул глава государства.

Он призвал разумно подходить к решению этой проблемы. Более того, В.ЮЩЕНКО отметил важность установления ровных тарифов, налогов для бизнеса города, поскольку это является основой создания конкурентной среды.

Также В.ЮЩЕНКО коснулся и ситуации с энергетикой в Киеве. «Хочу обратиться к власти города и спросить, кого вы собираетесь обманывать, когда речь идет о таких масштабных платежах», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он констатировал, что долги Киева за газ достигли критической черты – 1 млрд. 60 млн. грн. по состоянию на 24 февраля, в то же время с «Киевэнерго» не урегулированы долги, которые возникли из-за введения новых тарифов.

Раскритиковал деятельность киевских властей В.ЮЩЕНКО и в сфере транспорта. В частности, это касается ограничения въезда для грузового транспорта в дневное время, нерешение проблем по строительству паркингов, а введение, вместо этого, парковочных зон на тротуаре, ситуацию с повышением тарифов на проезд.

Также В.ЮЩЕНКО обратил внимание на непродуманность шагов городской власти относительно введения платной медицины.

Кроме того, особое внимание Президент уделил вопросам бюджетной политики. Он, в частности, отметил, что в Киеве один из самых высоких уровней задолженности по заработной плате.

При этом В.ЮЩЕНКО сказал, что существует серьезный риск очередных задержек заработных плат в Киеве.