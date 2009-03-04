Кабмин причастен к ситуации в Киеве

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что к кризисной ситуации в Киеве привели в том числе и действия Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

«С одной стороны, конфискационная политика украинского правительства по отношению к Киеву, а с другой стороны - крайне популистская политика киевской власти привели к абсолютно бестолковому бюджету, который на сегодня мы имеем в Киеве», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, об этом в ходе сегодняшнего совещания с руководством столицы говорил и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ отметил, что впервые в государственном бюджете 2009 года уровень изъятий из бюджета Киева был предусмотрен на таком же уровне, как и по другим городам Украины. При этом не было учтено, что Киев несет на себе особенность столицы государства.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ назвал это непродуманными шагами, которые привели к сегодняшней ситуации в Киеве, в том числе и к протестам граждан.