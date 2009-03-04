До конца марта проверят просчеты властей Киева

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил до конца марта тщательным образом проверить выявленные просчеты в деятельности киевских властей для рассмотрения на следующем совещании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, сегодняшнее совещание под председательством В.ЮЩЕНКО, на котором рассматривалась работа Киевской городской государственной администрации, выявило усиление кризисных процессов в ключевых отраслях жизни столицы.

Острая четырехчасовая дискуссия засвидетельствовала серьезные недостатки в деятельности киевских властей, которые приводят к замедлению развития города, постепенному упадку Киева, подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщил В.БАЛОГА, глава государства выступил с резкой критикой в адрес КГГА и персонально ее председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Представителям киевской власти было прямо указано на значительные просчеты в ведении городского хозяйства. В первую очередь, обоснованные претензии касались распределения земли, состояния объектов коммунальной собственности и ЖКХ, транспортных сетей и дорог, тарифной политики, обеспечения киевлян теплом и расчетов за потребленные энергоносители. Были высказаны замечания относительно отдельных инициатив, например, введения платных медицинских услуг или новых местных сборов, которые уже вызывали волну осуждения и протестов жителей Киева.

«В ответ руководители города пытались применить нехитрый прием еще из арсенала советской партноменклатуры - затушевать провалы в работе, собственный непрофессионализм «дутыми» цифрами достижений и новыми обещаниями. Однако пафос заверений не исправил ожидаемого эффекта. Президент дал четкие поручения о тщательной проверке выявленных просчетов. Отдельные аспекты деятельности столичной власти будет изучать Генеральная прокуратура. До конца марта эти отчеты должны лечь на стол главы государства, они будут рассмотрены на следующем специальном совещании. Будут сделаны адекватные выводы», -сообщил В.БАЛОГА.

Он также отметил, что состояние дел в Киеве и в дальнейшем будет оставаться в зоне особого внимания Президента.