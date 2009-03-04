Главное на 4 марта (вечер)

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Хроника дня

Во второй половине дня история с "Нафтогазом" продолжилась...

В офисе НАК «Нафтогаза Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Комментируя информацию, распространенную пресс-службой НАК «Нафтогаз Украины» о том, что якобы неизвестные лица в камуфляжной форме и масках ворвались в здание компании, в СБУ отметили, что в помещение "Нафтогаза" зашла следственная группа СБУ, которая осуществляет выемку документов в рамках расследования указанного дела, исполняя постановление следователя, который это дело ведет.

«Все происходит исключительно в рамках закона», - отметили в СБУ.

При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокирования расследования».

В помещение НАК «Нафтогаз Украины» прибыла следственно-оперативная группа Министерства внутренних дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, четыре человека в милицейской форме, двое в званиях лейтенантов и двое - старших лейтенантов, беспрепятственно зашли в помещение НАК «Нафтогаз Украины».

В свою очередь в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины» корреспонденту УНИАН сообщили, что следственная группа СБУ продолжает работу с документами в помещении компании.

Также по громкоговорителю в помещении компании выступил первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО, который призвал работников не беспокоиться и выполнять свою работу, сохранять спокойствие и поблагодарил всех сотрудников компании за понимание.

Шевченковский районный суд г. Киева своим постановлением приостановил следственные действия по делу относительно должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины» и Энергетической таможни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО, который прибыл в помещение НАК «Нафтогаз Украины».

«Несколько минут назад Шевченковский суд приостановил следственные действия по делу относительно должностных лиц «Нафтогаза» и Энергетической таможни. Все следственные действия должны быть приостановлены», - сказал он.

При этом депутат отметил, что ему не известно, кто подавал иск в суд, а «мне известен только этот факт относительно этого постановления».

Также С.ВЛАСЕНКО добавил, что «в связи с приостановлением этих действий природный газ не является арестованным».

Гостаможслужба растаможила для НАК «Нафтогаз Украины» 11,5 млрд. куб. м газа из украинских подземных газовых хранилищ (ПГХ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины со ссылкой на слова председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.

А. МАКАРЕНКО также отметил, что раньше этот газ не заявлялся для растаможки компанией "РосУкрЭнерго" и не был оформлен на эту компанию. Как только НАК "Нафтогаз", государственная компания, обратилась в Гостаможслужбу и подала документы, Гостаможслужба осуществила для нее растаможивание в соответствии с действующим законодательством", - сказал он.

НАК «Нафтогаз Украины» перечислил более 80% суммы за потребленный в феврале российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» перечислил более 80% суммы за потребленный в феврале газ, и у нас есть подтверждение банка-корреспондента о том, что «Газпром» получил эти деньги», - сказал он.

Также собеседник агентства отметил, что остальная сумма будет заплачена в установленные контрактом сроки – до 7 марта.

В Секретариате Президента Украины отрицают причастность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к событиям вокруг НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге для прессы заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ, комментируя по просьбе журналистов заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о давлении со стороны главы государства на Службу безопасности Украины.

«Это не моя компетенция, но я с вами всегда откровенен: если бы я что-то на эту тему в Секретариате Президента слышал за эти дни – я здесь не последний человек, я бы вам сказал», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он подчеркнул, что ничего подобного в Секретариате не слышал.

В то же время пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА сообщила, что Виктор ЮЩЕНКО полностью поддерживает действия сотрудников Службы безопасности, которые возбудили и расследуют уголовное дело по подозрению должностных лиц «Нафтогаза Украины» и таможни в совершении должностного преступления.

«Спецслужба действует исключительно на законных основах и в рамках полномочий, определенных законодательством», - отметила И.ВАННИКОВА.

В то же время, по ее словам, глава государства предостерегает СБУ от каких-либо противоправных действий, в первую очередь, от нарушений законных прав и свобод граждан, законность будет неуклонно соблюдаться.

«Действия сотрудников СБУ довольно жесткие, как того и требуют обстоятельства этого дела. Президент убежден: в расследовании выявленных злоупотреблений как раз и нужно проявить адекватную решительность и настойчивость. Период вялости и профессиональной апатии в деятельности правоохранительной системы нужно заканчивать», - подчеркнула пресс-секретарь Президента.

Она добавила, что глава государства рассчитывает на профессионализм и юридическую безукоризненность во всем комплексе оперативных и следственных действий.

«Президент категорически не воспринимает всю политическую шумиху, которая поднялась вокруг этого дела и действий СБУ. Все громкие заявления - сигнал обществу о том, чьи корыстные интересы затронули действия сотрудников Службы безопасности», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

При этом Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» возник не из-за противостояния Президента и премьера, а является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге в Париже после встречи с президентом Франции Николя САРКОЗИ, отвечая на вопрос украинских журналистов.

Премьер подчеркнула, что правительство не позволит подобных действий. «Я как премьер-министр достаточно больно дам по рукам всем, кто зарится на государственную собственность», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодняшними действиями СБУ пыталась парализовать деятельность НАК «Нафтогаз», разрушить программу обеспечения Украины природным газом, сорвать расчеты «Нафтогаза» с «Газпромом», а также запугать людей, которые имели отношение к растаможиванию газа в интересах НАК «Нафтогаз Украины».

«Они хотели, безусловно, применить все свои рычаги влияния, включая и силовые структуры, для того, чтобы не расстаться с 11 млрд. кубометров газа и 5 млрд. долл. как следствие. Это очевидно. И если кто-то думает, что это борьба личностей, то это банальная борьба коррупционной группы за деньги, которые им не принадлежат», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Макроэкономика

Государственный долг Украины на 31 января 2009 года составлял 129 млрд. 595,7 млн. грн., или 16 млрд. 830,6 млн. долл., что на 0,8%, или 1,09 млрд. грн., меньше показателя на 31 декабря 2008 года.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, на 31 января государственный внешний долг составлял 84 млрд. 749,2 млн. грн., или 11 млрд. 006,4 млн. долл. (в январе уменьшился на 1,27 млрд. грн.), государственный внутренний долг составлял 44 млрд. 846,5 млн. грн. (в январе увеличился на 180 млн. грн.), или 5 млрд. 824,2 млн. долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 56 млрд. 336,6 млн. грн., или 7 млрд. 316,4 млн. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 54 млрд. 335,7 млн. грн., или 7 млрд. 056,6 млн. долл.; гарантированный внутренний долг – 2 млрд. 001 млн. грн., или 259,9 млн. долл.

В целом государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2009 года составлял 185 млрд. 932,3 млн. грн., или 24 млрд. 147,1 млн. долл., в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 139 млрд. 084,8 млн. грн. (74,8% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 18 млрд. 062,97 млн. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 46 млрд. 847,5 млн. грн. (25,2%), или 6 млрд. 084,1 млн. долл.

По данным Минфина, на протяжении января 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 3 млрд. 475,3 млн. грн., в основном за счет снижения курсов евро и швейцарских франков к гривне.

Также сообщается, что гарантированный государством долг Украины в январе уменьшился на 2 млрд. 384,1 млн. грн., что, по информации министерства, связано как со снижением курсов евро и швейцарского франка к гривне, так и с погашением гарантированного государством долга перед Colvis Finance Limited.

В январе-феврале 2009 года импорт товаров в Украину сократился в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 4,247 млрд. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, экспорт за два месяца сократился на 12% по сравнению с январем-февралем прошлого года - до 5,138 млрд. долл.

В феврале т.г. таможенники отмечают сокращение импорта в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 2,378 млрд. долл., импорта – на 23% - до 2,701 млрд. долл.

С начала года количество импортеров уменьшилось почти в два раза – до 13 тыс. (в январе-феврале 2008 года – 21,8 тыс.). Количество оформленных товаров с начала года уменьшилось в 1,6 раза – до 340 тыс. штук (в январе-феврале 2008 года – 540 тыс. штук).

Новые тарифы от НКРЭ

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики предлагает с 1 апреля повысить цену на электроэнергию для категории населения, потребляющего ежемесячно свыше 400 кВт/ч, в 3,1 раза - до 76,4 коп. за кВт/ч (с НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сегодня в ходе общественных слушаний по данному вопросу, проходивших в комиссии.

По его словам, на сегодняшний день численность населения, потребляющего свыше 400 кВт/ч ежемесячно, составляет около 3% (600 тыс. человек) от общего числа бытовых потребителей. Данная группа ежегодно потребляет около 4,6 млрд. кВт/ч или 16% от общего уровня потребления электроэнергии населением.

В.КАЛЬЧЕНКО сообщил, что в настоящее время возможности такого повышения согласовываются в заинтересованных министерствах и ведомствах.

В частности, по словам главы комиссии, НКРЭ учтет предложения Минтруда об исключении из категории, к которой будет применяться новый тариф, многодетных семей, а также домов семейного типа.

Кроме того, НКРЭ обсудит возможность исключения из данной категории потребителей, использующих электроэнергию на отопление в случае наличия у таких потребителей приборов зонального учета потребления. Вопрос о повышении цен для этой категории планируется рассмотреть на открытом заседании НКРЭ 19 марта в случае получения соответствующего согласия профсоюзных организаций, сообщил В.КАЛЬЧЕНКО.

Он также отметил, что повышение тарифов для этой категории населения позволит уменьшить уровень государственных дотаций на возмещение разницы с экономически обоснованными тарифами на сумму около 1,5 млрд. грн. Это, в свою очередь, позволит улучшить финансовое состояние энергогенерирующих компаний, подчеркнул глава НКРЭ.

Кредиты для сельхозпроизводителей

Кабинет Министров Украины утвердил порядок использования в 2009-2013 гг. бюджетных средств, которые направляются на поддержку предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов.

Текст соответствующего постановления (№153 от 26 февраля 2009 года) опубликован на сайте правительства.

Порядок определяет механизм использования в 2009-2013 годах предусмотренных в государственном бюджете средств, которые направляются на частичную компенсацию процентной ставки по привлеченным предприятиями агропромышленного комплекса в банках кратко-, средне- и долгосрочным кредитам, а также краткосрочными кредитам, привлеченным в кредитных союзах.

Краткосрочными являются кредиты, которые привлечены не более чем 12 месяцев, среднесрочными – от 12 до 36 месяцев, долгосрочными – от 36 до 60 календарных месяцев.

Размер компенсации по кредитам и направлениям использования привлеченных кредитов утверждает ежегодно Кабмин с учетом объемов бюджетных назначений, предусмотренных в госбюджете, и приоритетов развития агропромышленного комплекса по предоставлению Минагрополитики. При этом направления использования привлеченных кредитов, по которым предоставляется компенсация, могут при необходимости дополняться.

Компенсация предоставляется на конкурсной основе предприятиям АПК, которые привлекли кратко-, средне- и долгосрочные кредиты в национальной и иностранной валюте. При этом компенсация по кредитам, привлеченным в иностранной валюте, предоставляется лишь в случае наличия у заемщика внешнеэкономического договора на закупку техники и оборудования иностранного производства, аналоги которого не производятся в Украине, согласно утвержденному Кабинетом Министров Украины перечню, а также племенного скота. В случае привлечения кредитов в иностранной валюте сумма компенсации определяется исходя из официального курса гривни к иностранной валюте, установленного Национальным банком на дату начисления платы за кредит.

Компенсация предоставляется заемщикам ежемесячно с учетом суммы фактически оплаченных процентов за соответствующий период.

Компенсация по кратко-, средне- и долгосрочным кредитам осуществляется с 1 января по 31 декабря текущего года.

Валютный рынок

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3300/8,4750, к 12:00 цены упали до 8,2800/8,3500. К закрытию ценовые уровни выросли до 8,3400/8,3800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:00 Нацбанк объявил о продаже долларов на аукционе с ценой отсечения 7,8000.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2285/0,2335, а к 12:00 цены снизились до 0,2265/0,2300. К закрытию торгов цены поднялись до 0,2290/0,2315.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1600 (-0,1300).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2460/1,2565. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4280/10,6235, к 12:00 цены ушли вниз до 10,3555/10,4570. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,4510/10,5075.

НБУ на 5 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 4 марта – 770.0000)

100 EUR – 966.7350 (на 4 марта – 971.3550)

10 RUR – 2.1254 (на 4 марта – 2.1268)

Информация для киевлян

Все нововведенные платные услуги в Киеве будут отменены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ сегодня на брифинге.

«Все платные услуги, начиная от введения платы за посещение кладбища и заканчивая платой за посещение Киево-Печерской лавры, сегодня отменены», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Он также отметил, что в ближайшее время в Киеве тарифы будут приведены к экономически обоснованным для всех категорий.

Он напомнил, что большинство решений по необоснованному повышению тарифов уже отменены, а по остальным вынесены протесты прокуратуры.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ выразил надежду, что на следующем заседании Киевсовета все новшества КГГА будут отменены.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, Президент Виктор ЮЩЕНКО в ходе совещания сказал, что больше всего его поразило то, что киевская власть только с третьего раза отреагировала на необходимость приведения своих решений в соответствие с нормами законодательства.

Антимонопольный комитет Украины (АМК) официально рекомендовал Киевскому городскому совету привести размещение в столице малых архитектурных форм и временных сооружений в соответствие требованиям конкурентного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, АМК установил, что ряд положений решения Киевсовета № 657/657 «О размещении малых архитектурных форм и временных сооружений в г. Киеве» приводят к созданию неоправданных препятствий для развития предпринимательства и негативно влияют на развитие конкуренции.

По требованию комитета Киевсовет должен обеспечить прозрачные правила размещения малых архитектурных форм и временных сооружений, внеся изменения в принятое решение.

Для этого Киевсовет должен четко выписать порядок определения организации-разработчика комплексной схемы отбора дизайн-проекта временных сооружений, проведения инвестиционного конкурса и обеспечить доступ субъектов хозяйствования к этой схеме. Также необходимо устранить дискриминационный подход к установлению Киевсоветом срока действия разрешения на размещение временных сооружений, определить исчерпывающий перечень прав и обязанностей сторон договора.

«Антимонопольный комитет не ставит под сомнение правильность намерений Киевской власти навести порядок в этой сфере. Однако мы настаиваем, чтобы действия власти в этом направлении… были прозрачными и нацеленными на усиление конкуренции, а не наоборот. На завтра запланирована очередная сессия Киевсовета, и ми рассчитываем, что этот вопрос будет урегулирован», – отметил и.о. председателя Антимонопольного комитета Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил до конца марта тщательным образом проверить выявленные просчеты в деятельности киевских властей для рассмотрения на следующем совещании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, по словам главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, сегодняшнее совещание под председательством В.ЮЩЕНКО, на котором рассматривалась работа Киевской городской государственной администрации, выявило усиление кризисных процессов в ключевых отраслях жизни столицы.

Острая четырехчасовая дискуссия засвидетельствовала серьезные недостатки в деятельности киевских властей, которые приводят к замедлению развития города, постепенному упадку Киева, подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщил В.БАЛОГА, глава государства выступил с резкой критикой в адрес КГГА и персонально ее председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Представителям киевской власти было прямо указано на значительные просчеты в ведении городского хозяйства. В первую очередь, обоснованные претензии касались распределения земли, состояния объектов коммунальной собственности и ЖКХ, транспортных сетей и дорог, тарифной политики, обеспечения киевлян теплом и расчетов за потребленные энергоносители. Были высказаны замечания относительно отдельных инициатив, например, введения платных медицинских услуг или новых местных сборов, которые уже вызывали волну осуждения и протестов жителей Киева.

«В ответ руководители города пытались применить нехитрый прием еще из арсенала советской партноменклатуры - затушевать провалы в работе, собственный непрофессионализм «дутыми» цифрами достижений и новыми обещаниями. Однако пафос заверений не исправил ожидаемого эффекта. Президент дал четкие поручения о тщательной проверке выявленных просчетов. Отдельные аспекты деятельности столичной власти будет изучать Генеральная прокуратура. До конца марта эти отчеты должны лечь на стол главы государства, они будут рассмотрены на следующем специальном совещании. Будут сделаны адекватные выводы», -сообщил В.БАЛОГА.

Он также отметил, что состояние дел в Киеве и в дальнейшем будет оставаться в зоне особого внимания Президента.

(УНИАН)