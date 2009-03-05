АНОНС на 5 марта 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко с рабочей поездкой побывает в Днепропетровской области. В г.Кривой Рог Глава государства примет участие в церемонии открытия городского роддома №2, а также посетит городскую поликлинику №5.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

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Состоится официальное открытие проекта ЕС в Украине «Выполнение Украиной обязательств по вступлению в ВТО и реализации Европейской политики соседства в сельском хозяйстве». В пресс-конференции примут участие: зам.министра аграрной политики Валентина Завалевская; и.о.председателя Представительства ЕК в Украине Дирк Шюбель; руководитель проекта «Выполнение Украиной обязательств по вступлению в ВТО и реализации Европейской политики соседства в сельском хозяйстве» Богдан Дроздовский.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция официального представителя собственников компании Svarog Asset Management Анны Короткой. Компания по управлению активами Svarog Asset Management владеет 15% акций ОАО «Турбоатом». Пресс-конференция посвящена позиции Svarog Asset Management относительно деятельности руководства ОАО «Турбоатом» (Харьков) и способа решения конфликта между руководством «Турбоатома» и акционерами этого предприятия. Во время пресс-конференции будет распространено открытое обращение компании Svarog Asset Management к руководству государства (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 8-050-464-5549.

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Состоится 4-й съезд Украинской ассоциации аграрных инженеров. В Форуме примет участие заместитель министра аграрной политики Александр Шевченко. Будет рассматриваться вопрос :”Хватит ли техники, чтобы засеять весеннюю ниву?“.

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Пресс-конференция руководителя фонда «Антикоррупция» Бориса Пенчука, где он расскажет о фальсификации «дела Бориса Пенчука». Участники: адвокаты Александр Плахотнюк и Александр Данилюк и председатель областной Донецкой общественной организации «Правовая защита» Вадим Черкас.

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11-30 в УНИАН пресс-конференция на тему: "Трудовой коллектив “Турбоатома” против рейдерства“. Участники: заместитель генерального директора по экономике и финансам Алексей Черкасский, заместитель генерального директора по кадрам и правовой работе Дмитрий Нестеренко; заместитель председателя профсоюзного комитета Николай Турчин (ул.Крещатик, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: «Предотвращение коррупционных схем на фармрынке - причина информационных войн против Правительства». Участники: Зиновий Мытник, зам.министра здравоохранения Украины; Юрий Константинов, директор Департамента регуляторной политики Минздрава; Геннадий Падалко, председатель Госинспекции по контролю качества лекарственных средств и др..

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Состоится видеомост Киев-Москва-Баку-Кишенев-Тбилиси-Ереван при участии экс-президента Украины Леонида Кучмы на тему: «Украина и СНГ во время мирового финансового кризиса».

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Круглый стол на тему: «Кризис в головах: как вернуть деньги из матрасов в экономику государства». Организаторы - Антикризисный союз Украины и Всеукраинский центр содействия предпринимательской деятельности.

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14-30 в УНИАН пресс-конференция на тему: “Завтра, 6 марта Украина проснется с новыми повышенными на 15% ценами. Вступают в действие 13% надбавки к пошлине на импорт автомобилей, продуктов (мяса и рыбы), фруктов, одежды, обуви, бытовой техники. Подарок к 8 марта женщинам Украины от Верховной Рады и Президента Украины”. Участники: Станислав Щербина, президент ВААИД, ген.директор «Дженерал Моторс Украина»; Олег Назаренко, ген.директор ВААИД; Елена Дунина, ген.директор Автоинтернешнл; Александр Тимофеев, ген.директор АВТ Бавария; Богдан Кульчицкий, ген.директор Виннер Импортс Украина; Максим Рабинович, ген.директор Нико Украина; Роман Кузьмин, ген.менеджер Тойота Украина (ул..Крещатик, 4,конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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