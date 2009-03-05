Малый бизнес пикетирует столичную мэрию
К зданию КГГА пришло около 400 киевлян
Около 400 киевлян пикетируют сегодня столичную мэрию, протестуя против действий городской власти.
Как передает корреспондент УНИАН, возле здания Киевской городской государственной администрации собрались активисты БЮТ, Социалистической партии Украины, Блока Литвина, а также общественных организаций «Громадська варта», «Народ», «Достали!», «Правозащита».
Пикетчики представляют предпринимателей малого и среднего бизнеса, медиков, педагогов, частных перевозчиков. Организаторы акции сообщили, что они требуют от городской власти срочно созвать внеочередную сессию Киевсовета, и отменить все его решения, которые могут привести к истреблению малого и среднего бизнеса в столице.
Также участники акции протеста требуют создать постоянно действующую комиссию при столичной власти с привлечением предпринимателей разных сфер деятельности, которая будет прорабатывать и согласовывать все проекты решений, которые намерено принимать руководство города.
На ступеньках мэрии пикетчики установили бумажную ракету с вклеенными фотографиями, в частности, председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, его заместителя - секретаря Киевсовета Олеся ДОВГОГО, над которой укреплена надпись «Нет - Космосу!».
В свою очередь, медики, которые также пикетируют мэрию, в своих выступлениях подчеркивают, что в Киеве сложилась критическая ситуация в медицинской сфере, в частности, больницам не выделяются средства на лекарства, оборудование и топливо для автомобилей «скорой помощи».
Кроме того, пикетчики выступают против предложенной мэрией системы коммунальных налогов, в частности, введения платных услуг за медицинское обслуживание, налога с холостяков и тому подобное.
Организаторы акции ожидают, что к ним выйдут представители действующей столичной власти и согласятся начать переговорный процесс относительно решения всех проблем и удовлетворения их требований.
Как и в прошлый раз (неделю назад) участникам акции протеста раздают ленты с надписью «Я против ЧЕРНОВЕЦКОГО».