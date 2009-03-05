БЮТ требует отставки Наливайченко и Хорошковского

Блок Юлии Тимошенко требует увольнения руководства СБУ и немедленного освобождения из-под ареста заместителя начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тараса ШЕПИТЬКО.

Об этом сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО.

По его словам, БЮТ требует от Генеральной прокуратуры отреагировать на незаконный арест и содержание в следственном изоляторе Т.ШЕПИТЬКО.

Кроме того, отметил депутат, БЮТ требует от Службы безопасности Украины выполнить решения суда, принятые в связи с захватом НАК «Нафтогаз Украины» и газа”.

«На сегодня Служба безопасности Украины действует так, как действовало НКВД во времена тоталитарного режима Сталина», - сказал он.

По словам В.ПИСАРЕНКО, действия СБУ являются недопустимыми, и поэтому БЮТ требует немедленного отстранения от должностей в.и.о председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО и его первого заместителя Валерия ХОРОШКОВСКОГО, поскольку «именно они своими действиями отбирают украинский газ у населения».

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме и масках ворвались в здание НАК в Киеве.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела, нарушенного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку со вчерашнего дня происходят попытки блокирования расследования».