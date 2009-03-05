Стецькив: Огрызко остается министром иностранных дел

Владимир ОГРЫЗКО остается министром иностранных дел, поскольку председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не подписал постановление парламента о его увольнении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал заместитель лидера фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ.

Он отметил, что народный депутат Борис ТАРАСЮК попросил В.ЛИТВИНА не подписывать данное постановление, мотивируя это тем, что оно было принято с определенными процедурными нарушениями регламента ВР.

В то же время парламентский комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады большинством голосов принял решение, что оснований для переголосования этого постановления нет.

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, такое решение комитета не может помешать рассмотрению данного вопроса в сессионном зале.

Он отметил, что в этой ситуации «не обойтись без ЛИТВИНА».

«Он хитро сыграл роль – его фракция не дала ни одного голоса (в поддержку постановления об увольнении В.ОГРЫЗКО – УНИАН), но на голосование он проект постановления поставил, хотя имел все основания этого не делать», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, 3 марта ВР 250-ю голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. В частности, “за” проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ, от фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина не проголосовал ни один депутат.