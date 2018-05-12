Тимошенко и Саркози взялись за старое

Встреча украинских и французских VIP-ов, ожидавшаяся в Украине еще в конце прошлого года, таки состоялась. Но все получилось с точностью до наоборот. То ли весенние праздники в этом виноваты, то ли тонкости протокола, но не Саркози приехал в Киев, и не с Ющенко он общался. Французский Президент принимал украинского премьер-министра в родном ему Париже. Это вторая поездка Юлии Тимошенко в ранге премьера во Францию – первый визит состоялся в 2005 году. Впрочем, не столько сама поездка оказалась интересной, сколько то, что происходило вокруг нее как в Украине, так и во Франции.

А началась поездка с...

Поездку «подкислили» и «заострили» еще в Киеве – в ее преддверии появились сообщения, что арестован сотрудник Энергетической таможни в контексте газовых разборок. И перед вылетом в Париж Тимошенко провела брифинг, оценивая ситуацию и возмущаясь.

Вторая заметная «фишка» - интервью, которое Тимошенко дала перед поездкой французской газете «Le Monde». Собственно, не столько само интервью, сколько «царапнувшая» фраза. Отвечая на вопрос журналиста, что может помешать Вам стать президентом, Тимошенко, смеясь, сказала: «Ничто!».

Ну и достойным новостийным фоном для отсутствовавшей в стране премьерши стали никем не ожидаемые «маски-шоу» в Нафтогазе, где в течение дня сотрудники СБУ проводили следственные действия, немало потрепавшие нервы как украинским, так и российским газовщикам. Кстати, журналисты стали обсуждаться вариант, что премьер отменит визит. Но не отменила. За такой «газовой завесой» несколько ушли в тень результаты визита. А они есть…

Украина и Франция намерены реанимировать старые программы

Украина и Франция намерены продолжить сотрудничество по реализации совместных программ, которые были намечены еще в 2005 году, когда Юлия Тимошенко в первый раз села в кресло премьера. Такая договоренность стала одним из основных результатов рабочего визита Тимошенко в Париж.

Сразу по прибытию в Париж Тимошенко провела достаточно продолжительную встречу с представителями крупного бизнеса, которые выразили интерес в сотрудничестве с Украиной, в частности, европейской аэрокосмической группы European Aeronautic, Defence & Space Co. (EADS), крупнейших энергетических компаний Areva, EDF и GDF Suez.

После этой встречи Тимошенко отправилась к Президенту страны. Николя Саркози встретил гостью на крыльце Елисейского дворца и сразу же провел внутрь, где в присутствии министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера и вице-премьер-министра Украины Григория Немыри собственно и проходили получасовые переговоры.

Затем Тимошенко во дворике дворца ответила на вопросы украинских и французских журналистов.

«Сегодня, по сути, мы проинвентаризировали все эти программы и наметили путь на ближайшую перспективу, как нам сотрудничать», - сказала украинский премьер. Она сообщила, что французская компания «Арева» готова усилить совместную с Украиной работу в направлении освоения шахт урановых руд. «Я думаю, что Украина с Францией будут сотрудничать в этом направлении», - отметила Тимошенко. Кроме того, в ходе встречи с представителями бизнеса обсуждалось сотрудничество в области безопасности и обороны. «Сегодня, когда мы встречались с представителями корпорации EADS, мы наметили пути, которые могут быть совместными в усилении контроля, в объединении усилий по производству гражданских и военных самолетов, для совместного производства вертолетов», - сообщила журналистам Тимошенко. Но и это еще не все, договоренности касались и самого главного – живых денег.

Франция может помочь Украине с дефицитом бюджета

По словам Тимошенко, есть надежда, что Франция поможет покрыть дефицит госбюджета, причем не в рамках Международного валютного фонда, а на двусторонней основе. «Мы поднимали этот вопрос, обсудили, и я думаю, что поддержка Франции будет в этом направлении», - отметила Тимошенко, подчеркнув, что более конкретно говорить о финансовой помощи можно будет после корректировки меморандума о сотрудничестве с МВФ, что может произойти в самое ближайшее время.

Также украинский премьер и французский Президент обсудили, что необходимо предпринять в Украине для предотвращения распространения мирового финансового и экономического кризиса. «Мы обменялись опытом, и я думаю, что для Украины мы имеем много интересных предложений, которые по возвращении я обсужу с правительством, и мы будем воплощать эти шаги», - заявила Тимошенко.

Украина может взять деньги на модернизацию ГТС в Японии?

Безусловно, в ходе разговора поднималась тема и энергетической безопасности. Тимошенко заверила Саркози в том, что все подписанные с Россией газовые соглашения исключают какие-либо проблемы по поставкам газа в Европу, и Украина как была, так и остается надежным транзитером. Она высказала надежду, что 23 марта на специальной конференции в Брюсселе будет определена сумма, необходимая Нафтогазу для модернизации газотранспортной системы. Причем, позже, в самолете по дороге в Киев Григорий Немыря сообщил, что Россия дала предварительное согласие на участие в этом совещании. По его словам, информация получена от Европейской комиссии.

Немыря рассказал, что в ходе конференции будет рассмотрен бизнес-план, разработанный НАК и включающий ряд проектов по привлечению инвестиций для модернизации ГТС. Ключевыми финансовыми организациями для модернизации газотранспортной системы на сегодняшний день являются Всемирный банк, ЕБРР и Европейский инвестиционный банк.

Вместе с тем, предполагается привлечение инвестиций и от частных компаний.

«Речь идет о привлечении инвестиций в виде кредитов и грантов… Но на самой конференции не будет приниматься решение по каким-либо конкретным соглашениям», - сказал он, отметив, что форум станет своего рода тестом относительно того, какой интерес этот вопрос вызывает у международных финансовых организаций и частных компаний.

В этом контексте следует отметить, что в процессе обсуждения вариантов финансирования модернизации ГТС снова может встать вопрос о создании консорциума по управлению системой, чему категорически противится правительство Украины. По некоторым данным, в правительстве рассматривается альтернативный вариант получения необходимых, по предварительным подсчетам, 2,5 млрд. долларов на эти цели из Японии. Появилась неофициальная информация, что две японские корпорации заинтересованы во вложении средств в украинскую ГТС, правда, на каких условиях, пока неизвестно, однако ни о каком консорциуме по управлению речь похоже не идет.

Все будет зависеть от результатов брюссельской конференции, участие в которой планирует принять Тимошенко. Официального подтверждения этому пока нет, а вот по неофициальной информации, Президент Украины Виктор Ющенко может отказаться от участия, поскольку сократил до минимума заграничные визиты, якобы для экономии средств.

Что подарила Тимошенко французскому коллеге осталось в тайне

Тимошенко в Париже также провела встречу с премьер-министром Франции Франсуа Фийоном, которому в этот день исполнилось 55 лет. Какой подарок преподнесла имениннику его украинская коллега неизвестно - встреча проходила без участия журналистов, как впрочем и все другие.

Позже Григоряй Немыря рассказал, что Фийон заявил о готовности правительства Франции оказать всестороннюю помощь Украине в подготовке к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, учитывая тот факт, что Франция имеет опыт проведения подобных мероприятий, а деловые круги страны готовы инвестировать в проекты. Соответствующее соглашение может быть подписано уже в апреле. Главы правительств Украины и Франции договорились разработать дорожную карту двустороннего сотрудничества на 2010-2011 годы.

Также по просьбе Тимошенко состоялась встреча с министром экономики, финансов и промышленности Франции Кристин Лагард, которая заявила о необходимости скоординированности действий всей ветвей властей в странах, которые намерены результативно бороться с последствиями финансового кризиса.

Стоит напомнить, что в 2005 году Украина и Франция подписали 11 протоколов и меморандумов о сотрудничестве в различных сферах с компаниями "ARCELOR", "AREVA", "SAGEM DS", "Gaz de France", EADS. Кроме того, три компании заявили о намерениях начать бизнес в Украине, в частности по строительству дорог, и взять в концессию один из морских портов, компания "Сен-Гобен" задекларировала желание построить несколько заводов по производству изделий из стекла.

Ну, если о деловых итогах, то - это все. Впрочем, журналисты, а особенно журналистки, сопровождавшие Тимошенко в Париже, втайне ожидали увидеть, как повлияет на несгибаемую Юлю романтическая атмосфера города любви. Успеет ли она забежать в ставший притчей во языцех бутик Louis Vuitton, какие подарочки купит дочке Евгении к 8 марта, какие достопримечательности посетит? Увы, с одной стороны, «жесткие новости» с украинских полей не давали Тимошенко размякнуть и поддаться обаянию французской столицы. А с другой, не менее жесткий протокол ограничил журналистов, и премьера они увидели лишь при встрече с Саркози и на подходе к прессе. Впрочем, мастера пера успели оценить элегантное сиреневое платье, в котором Тимошенко приехала во второй раз покорять Париж. В свой первый июньский визит 2005 года она прилетела в столицу Франции в белоснежном наряде…

Юрий Дощатов (УНИАН)