Главное на 5 марта (день)

Хроника дня

ВР создала ВСК по событиям в “Нафтогазе ”

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам выяснения обстоятельств нарушения должностными лицами, руководителями Службы безопасности Украины Конституции и действующего законодательства при исполнении своих служебных обязанностей (относительно событий вокруг функционирования НАК "Нафтогаз Украины" и газотранспортной системы Украины).

В состав Временной следственной комиссии вошли 9 народных депутатов Украины: из фракция Партии регионов – 3 депутата, фракции БЮТ – 2, из "Нашей Украины – Народной Самообороны" – 2, Коммунистической партии Украины – 1, Блока Литвина – 1 депутат.

Председателем ВСК избран депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, а его заместителем - депутат от Партии регионов Григорий ИЛЬЯШОВ.

Постановлением поручено Кабинету министров, Секретариату Президента, Министерству топлива и энергетики, НАК «Нафтргаз Украины», Генеральной прокуратуре, Службе безопасности, Фонду государственного имущества, ГНАУ, Государственной таможенной службе, местным государственным администрациям, предприятиям, учреждениям и организациям независимо от форм собственности и подчинения обеспечить, согласно законодательству, доступ членов ВCК к информации, документам, в том числе договорам, которые касаются основных задач деятельности Временной следственной комиссии и возможных признаков коррупции в действиях должностных и служебных лиц.

Срок деятельности Временной следственной комиссии – 6 месяцев.

Предварительную информацию ВСК сообщит не позже 29 мая.

Как сообщал УНИАН, СБУ возбудило уголовное дело по факту незаконного завладения более 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. в результате злоупотреблений должностными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в пресс-службе «Нафтогаза» заявили, что неизвестные люди в черной камуфляжной форме в и масках ворвались в здание НАК в Киеве.

Позже в пресс-центре СБУ сообщили, что в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводят следственные действия в рамках расследования уголовного дела.

Сегодня, 5 марта, утром следователи СБУ в сопровождении бойцов «Альфы» попытались войти в здание «Укртрансгаза» в Киеве.

Начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ, сообщил: «Они покинули здание. Составили протокол, что у них не взяли документы. Все закончилось…», – сказал он.

Премьер требует от НБУ ужесточить критерии рефинансирование банков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от Национального банка Украины (НБУ) ужесточить процедуру рефинансирования банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня в ходе совещания в Кабинете Министров после выступления исполнительного директора по вопросам банковского надзора НБУ Василия ПАСИЧНИКА.

«Я прошу вас – изучите опыт Европейского Союза: там никогда в жизни ни копейки банку не дадут, если не прослеживать ее до последнего пункта, где она осела. Если она не пошла на возврат, во-первых, депозитов, во-вторых, на реальную экономику…», - отметила она.

По данным В.ПАСИЧНИКА, на сегодня рефинансирование банков составило 70 млрд. грн.

«То, что 70 млрд. грн. ушло, у меня вызывает только отчаяние, потому что собственники банков нашли модели «кинуть» этот банк и вывести эти 70 млрд. Да они Богу молятся сегодня на кризис, потому что они никогда бы в жизни за такие деньги свой банк не продали», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, она может назвать 10 банков, которые вообще не имеют клиентов, а являются так называемыми «конвертационными центрами», пунктом для отмывания денежных средств, которые получили финансирование».

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, необходимо выписать четкие требования для предоставления финансирования. В частности, она привела пример Европейского Союза – Францию, где рефинансирование предоставляется только тем банкам, которые подпадают под 60 пунктов требований.

«Я знаю, как действуют сегодня в ЕС, и когда я смотрю, что одному банку 7 млрд. грн. начисляется, и с них не поступает даже одной сотой людям, которые там сидят, ну меня просто на куски разрывает от возмущения», - сказала премьер-министр.

Она также отметила, что считает, что «неправильное рефинансирование» привело к падению курса гривни.

«То, что гривня рухнула, это последствия того, что первые 40 млрд., которые вывалили, они пошли на валютный рынок», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, НБУ установил с февраля дополнительные условия предоставления кредитов рефинансирования на срок более 14 дней путем проведения тендера, стабилизационных кредитов и кредитов для поддержания ликвидности банков в случае реальной угрозы стабильности банковской системы.

НБУ с начала 2009 года предоставил коммерческим банкам рефинансирование в объеме 8 млрд. грн., а рефинансирование еще на 7 млрд. грн. проходит оформление.

НБУ готов покупать доллары по 7,7 грн. Национальный банк Украины заявил сегодня, что готов покупать на межбанке доллары по курсу 7,7 грн./долл., продавать – по 7,9 грн./долл. Об этом говорится в телеграмме НБУ №38-012/1382 от 4 марта 2009 года, которая имеется в распоряжении УНИАН.

«Продажа долларов США осуществляется для обеспечения выполнения внешних обязательств в соответствии с поданным банком Национальному банку Украины Календаря платежей в иностранной валюте по внешней задолженности перед нерезидентами на март этого года», - говорится в телеграмме.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся понижением котировок – 8,3100/8,400 грн./долл.

На спецаукционе НБУ продал 61 млн. долл. "для заемщиков"

На очередном валютном спецаукционе, который состоялся 4 марта, Национальный банк Украины (НБУ) реализовал 61,03 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте Нацбанка.

Как сообщалось, с 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте.

Согласно предоставленной информации, в последнем аукционе приняли участие 49 банков.

Проведение следующего целевого аукциона запланировано на 6 марта 2009 года.

С 27 февраля НБУ начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в американской валюте. В первом спецаукционе приняло участие 12 банков, которым НБУ продал 34,53 млн. долл. по курсу 7,8 грн./долл.

Международные резервы НБУ уменьшились

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в марте 2009 года снизились на 8,2%, или на 2,362 млрд. долл. - до 26,459 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в четверг на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за февраль составил 12 млрд. 981,7 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило минус 1 млрд. 729,6 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам февраля составил 2 млрд. 932,6 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, - 754 млн. долл., объем валюты, проданной населению, - 2 млрд. 178,6 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) уменьшились за прошлый месяц на 811,2 млн. долл. и на 27 февраля 2009 года составили 12 млрд. 233,4 млн. долл.

По данным НБУ, в январе 2009 года реальный эффективный курс (РЭОК) гривни повысился относительно декабря 2008 года на 4,8%. Это стало возможным за счет усиления номинального эффективного обменного курса гривни (3%) и превышения инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 1,8 п.п.). При этом укрепление гривни наблюдалось относительно российского и белорусского рублей, венгерского форинта, чешской кроны и польского злотого.

Депозиты открытые до 3 марта в банке “Надра” застрахованы

Вклады, осуществленные до 3 марта 2009 года в Банк “Надра”, то есть до того, как финансовое учреждение было переведено в статус временного участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц, подпадают под систему гарантирования вкладов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в четверг.

С 10 февраля т.г. Нацбанк ввел временную администрацию в банке «Надра».

В соответствии с Законом "О Фонде гарантирования вкладов физических лиц”, Фонд не возмещает гарантированную сумму по вкладам физических лиц в банке, переведенном в категорию временного участника Фонда, если эти вклады были привлечены им со времени получения сообщения о переводе его в категорию временного участника Фонда.

То есть, Фонд не гарантирует возвращения вкладов только по новым депозитам, привлеченным банком с 3 марта 2009 года (с даты получение Банком “Надра” сообщения от Фонда о переводе его из категории участников в категорию временных участников).

Кроме того, согласно разъяснениям юридической службы банка, депозиты в национальной и иностранной валюте, которые были оформлены до 3 марта 2009 года и будут пролонгированы клиентами на протяжении срока работы временной администрации в Банке «Надра», тоже подлежат возвращению Фондом, включая проценты.

Как сообщал УНИАН, с 10 февраля т.г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра» сроком на 1 год. Временным администратором назначена Валентина ЖУКОВСКАЯ. Также введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 6 месяцев.

НБУ ратует за ипотечное кредитованиена покупку готового жилья

Национальный банк Украины выступает за предоставление ипотечного кредитования на приобретение жилья в завершенных строительных объектах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал исполнительный директор Национального банка Украины по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО в ходе комитетских слушаний о состоянии выполнения закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

По мнению И.ШУМИЛО, для того, чтобы ипотечное кредитование было менее рискованным, оно должно предоставляться на покупку недвижимости в завершенных строительством объектах.

«В принятом законе записано, что порядок предоставления таких кредитов определяется Кабинетом министров и Национальным банком. К сожалению, пока что в тех нормах, которые прописаны в законе, есть положения, которые показывают, что определенная доля этих норм работает в ущерб финансовой устойчивости банковской системы. Мы обратились с просьбой рассмотреть этот вопрос в Конституционном суде в той части, которая касается долгосрочного финансирования на несколько лет, поскольку тем самым на Национальный банк перекладывается риск коммерческой деятельности», - отметил он.

По данным НБУ, на конец 2008 года из общей суммы ипотечных кредитов на строительство жилья было предоставлено 78,3 млрд. грн., на конец января т.г. – 81,3 млрд. грн. «Только за январь объемы ипотечных кредитов, выданных банками, выросли на 3 млрд. грн., из них в национальной валюте выросли на 2 млрд., в иностранной валюте – на 1 млрд.», - добавил И.ШУМИЛО.

В то же время, объемы кредитов на строительство, приобретение и реконструкцию недвижимости за январь т.г. снизились на 0,5% - с 18,2 млн. грн. на конец 2008 года до 18,1 млн. грн. на январь.

Украина полностью рассчитается с “Газпромом” за февраль Украина уже сегодня может полностью рассчитаться с ОАО “Газпром” за газ, полученный в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сегодня в комментарии журналистам.

Он сообщил, что вчера была проведена оплата 310 млн. долларов.

“Осталось еще 50 млн. долларов, которые в течение сегодняшнего и завтрашнего дня - думаю, даже сегодняшнего - будут саккумулированы и направлены в Россию”, - отметил А. ШЛАПАК.

Счетные палаты России и Украины проверяют RosUkrEnergo

Счетные палаты России и Украины параллельно проверяют деятельность компании RosUkrEnergo AG (Швейцария). Об этом сообщил аудитор Счетной палаты России (СПР) Сергей СУХОРЕВ в интервью газете «ДЕЛО».

По его словам, предметом ревизии для российской стороны являются поставки в Украину газотрейдером голубого топлива и выполнение всех обязательств посредника. Выводы аудиторов могут быть готовы уже в апреле.

По его словам, работой RosUkrEnergo уже успели заинтересоваться и депутаты Совета Федераций России.

Параллельно с СПР проверяет деятельность RosUkrEnergo и Счетная палата Украины, с которой российская сторона имеет договор о сотрудничестве еще с 1998 года.

По словам С.СУХОРЕВА, совсем недавно руководство СПР встречалось с главой украинской Счетной палаты Валентином СИМОНЕНКО. Тогда был подписан протокол о параллельной проверке структуры, контролируемой украинским бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ.

В украинской Счетной палате изданию также подтвердили информацию о проверке деятельности RosUkrEnergo. «На сегодня идет проверка, но ее результаты станут известны минимум через несколько недель», - говорит секретарь палаты Анатолий ЮХИМЧУК.

«Инициатива расследования принадлежит Юлии ТИМОШЕНКО и Владимиру ПУТИНУ, однако очень странно, что этот вопрос был возложен на счетные палаты Украины и России. Ведь, как известно, наши органы проверяют расчетные операции государственных органов, каковым RosUkrEnergo не является», - рассказал другой источник в Счетной палате, пожелавший не называться.

«Объем аудита украинской стороной больше, чем у нас, поэтому мы подписали протокол проверки параллельно. В частности, могу сказать, что наших украинских коллег главным образом в деятельности RosUkrEnergo интересует непрозрачность относительно ценообразования на газ, который был поставлен в Украину за последние несколько лет. Для нас же этот вопрос о формировании цен полностью понятен», - говорит С.СУХОРЕВ.

Издание также отмечает, что россияне проверяют работу RosUkrEnergo за два последних года – 2007 и 2008, тогда как украинская сторона расширила сроки деятельности газового трейдера до трех лет: начиная с 2006 года.

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла сегодня ряд законов.

Верховная Рада приняла в целом Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о погашении задолженности перед Пенсионным фондом Украины и усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере общеобязательного государственного пенсионного страхования” Законом предусмотрено, что сокрытие (занижение) суммы заработной платы (выплат, дохода), на которую насчитываются страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование; нарушение установленного порядка начисления страховых взносов; уклонение от взятия на учет или несвоевременное подача заявления о взятии на учет страхователя как плательщика страховых взносов; неподача сведений об обстоятельствах, вызывающих изменение юридического статуса страхователя, порядка уплаты им страховых взносов; нарушение установленного порядка использования и осуществления операций со средствами Пенсионного фонда Украины и Накопительного фонда; неподача, несвоевременная подача, подача не по установленной форме отчетности по страховым взносам, средств Пенсионного фонда Украины и Накопительного фонда или подача недостоверных сведений, которые используются в системе персонифицированного учета, и другой отчетности и сведений, предусмотренных Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, - влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов».

Законом установлены размеры налогов с владельцев транспортных средств, в зависимости от объемов двигателей автомобилей. Законом уменьшены ставки налога с владельцев автомобилей во время первой регистрации автомобиля и при проведении регистрации, перерегистрации и очередного технического осмотра.

Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно документов, которые удостоверяют право на земельный участок, а также порядка раздела и объединения земельных участков.

Законом предусмотрено, что право собственности на земельный участок удостоверяется государственным актом, кроме ряда случаев. Право собственности на земельный участок, приобретенный в собственность из земель частной собственности без изменения ее границ, целевого назначения, удостоверяется гражданско-правовым договором (купли-продажи, мены, дарения), заключенным в порядке, установленном законом, в случае приобретения права собственности на земельный участок по такому договору; свидетельством о праве на наследство; свидетельством о праве собственности на приобретенный земельный участок с публичных торгов; свидетельством о праве собственности на приобретенное недвижимое имущество, в том числе земельный участок. Право постоянного пользования земельным участком удостоверяется государственным актом на право постоянного пользования земельным участком.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства".

Законом устанавливается, что плательщиками сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства являются субъекты предпринимательской деятельности всех форм собственности, которые реализуют в оптово-розничной торговой сети и сети общественного питания алкогольные напитки и пиво.

Производители алкогольных напитков и пива являются плательщиками сбора только при условии реализации ими этой продукции в розничной торговле непосредственно потребителям.

Валютный рынок

В украинских банках средний курс покупки/продажи доллара сегодня, по сравнению с 4 марта, без изменений – 8,28/8,59 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки/продажи евро в коммерческих банках Украины сегодня почти не изменился, по сравнению с 4 марта, и составил 10,34/10,96 грн. за евро.

Средний курс покупки/продажи российского рубля по Украине также мало отличается от вчерашнего – 0,2152/0,2523 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают за 8,34 грн./долл. – курс повысился на 0,6%, по сравнению с 4 марта; продают по 8,58 грн./долл. – курс почти не изменился.

Евро в столице покупают в среднем по 10,44 грн. (курс повысился на 0,8%, по сравнению с 4 марта), продают – по 10,96 грн. (на 0,6% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2146 грн. (курс незначительно повысился, по сравнению с 4 марта), продают – по 0,2542 грн. (дешевле на 1%).

На межбанковском валютном рынке Украины сегодня торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3100/8,4000, к 11:00 цены поднялись 8,3200/8,4050, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 8,3200/8,3700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2290/0,2330, а к 11:00 сузился спрэд 0,2295/0,2330, и к 12:00 цены составили 0,2300/0,2325. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35,9525 (-0,2075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2614/15, а к 12:00 упали 0,2568/69. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками 10,4800/10,5995, к 11:00 цены ушли вниз 10,4735/10,5865, и к 12:00 достигли уровня 10,4545/10,5235.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,66735 грн., к российскому рублю – 0,21254 грн.