Гостиный двор обещают превратить в "Жемчужину Подола"

В отреставрированном здании Гостиного двора после реконструкции предусмотрены зоны и помещения для проведения образовательных и культурных мероприятий, выставок, презентаций, приемов и размещение галереи художников. Об этом сообщил директор ЧАО «Укрреставрация» Клочко И.А.

К работам готовы приступить сразу после получения разрешения на выполнение строительных работ - сдать здание обещают в кратчайшие сроки и создать настоящую «Жемчужину Подола» для жителей и гостей города.

«В 2014 году было отменено разрешение на выполнение строительных работ в судебном порядке по требованию группы «псевдо активистов-защитников», что привело к остановке строительных работ. ЧАО «Укрреставрация» на данном этапе потратила около 120 млн гривен, а для завершения строительных работ, по предварительным подсчетам необходимо еще около 300 млн гривен. ЧАО «Укрреставрация» неоднократно обращалась в Государственную архитектурно-строительной инспекции Украины для получения разрешения, но в ответ получает лишь отписки. Отсутствие такого разрешения делает невозможным проведение строительных работ, в том числе и установление кровли, которая еще в 2014 году была приобретена ЧАО «Укрреставрация», - сообщает директор Клочко И.А.

​Директор Клочко И.А. отметил, что «Укрреставрация» открыта для диалога с общественностью города по обсуждению функционального назначения помещений в здании Гостиного двора. На предприятии уверены: претензии от активистов и блокирование ими строительных работ по реконструкции здания Гостиного двора направленны на их самопиар для получения политических дивидендов, а также преднамеренной дискредитации и создания негативного имиджа ЧАО «Укрреставрация», с целью давления для дальнейшей смены владельцев. «Так, сначала «псевдо активисты-защитники» блокируют проведение строительных работ, отменяют в судебном порядке Разрешение на их проведение, а потом обращаются в суд с целью досрочного расторжения договора аренды здания, мотивируя это тем, что из-за остановки строительных работ - здание разрушается », - отметили в пресс-службе.

Напомним, первичная функция Гостиного двора всегда была торговля. Еще в 1808 году Киевская городская комиссия по управлению доходами и расходами предоставила Киевскому губернатору право отвода места для торга на Контрактовой площади, а в 1813 году губернатором получено предписание о назначении торговых рядов и распределение магазинов, общим количеством 96 шт.

Читайте такжеСуд обязал Фонд госимущества провести экспертизу здания Гостинного двора

В 1970-х годах здание Гостиного двора была в критическом архитектурном и техническом состоянии, и в 1983 году после выполнения инженерно-геологических исследований грунтов и несущих конструкций было принято решение снести здание. Исследовательские, проектные и строительные работы по зданию Гостиного двора продолжались с 1971 по 1990 год, а в части строительства - с 1983 года по 1990 год.

В 2011 году «Государственным научно-исследовательским институтом строительных конструкций» было проведено обследование здания и зафиксировано неудовлетворительное техническое состояние. ЧАО «Укрреставрация» начала подготовку и сбор документов, необходимых для проведения ремонтных работ здания, а в 2012 году - начались строительные работы, а именно «Реконструкция здания под торговый центр», то есть воспроизведения первичной функции Гостиного двора - торговля.

Напомним, ЧАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация», является арендатором здания «Гостиный двор» с 1994 года. «Укрреставрация» имеет 70-летнюю историю и опыт, насчитывает более 1500 отреставрированных и возвращенных к жизни зданий, сооружений и памятников, среди которых всемирно известные, например София Киевская, Андреевская церковь, Кирилловская церковь, церковь Рождества Христова, Владимирский собор, Национальный театр оперы и балета в Киеве, оперные театры в Одессе, Львове и Черновцах, крепости Каменец-Подольский, Хотин и Судака, деревянные церкви Дрогобыча и Закарпатья и многое другое: исторические здания Бессарабского квартала, дом В.Городецкого - дом с химерами (государственная резиденция), Администрация президента Украины и др.