Инвестиции в украинскую ІТ-отрасль составят около $3,5 миллиарда - эксперт

Инвестиции в украинскую ІТ-отрасль в 2017 году составят около 3,5 миллиарда долларов. Об этом в комментарии УНИАН сказал глава правления Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения Владимир Ставнюк.

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"В прошлом году было более 3 миллиардов долларов инвестиций в IT сектор. В этом году будет около 3,5 миллиарда долларов. Рост более 10% на год", - сказал он.

По словам эксперта, крупнейшим инвестором в Украину является Европейский Союз.

"Крупнейшими инвесторами остаются офшорные зоны и Европейский Союз. Надеемся, что в ближайшее время активно в Украину будет инвестировать Китай", - сказал Ставнюк.

Справка УНИАН. Государственное инновационное финансово-кредитное учреждение (ГИФКУ) создано согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 апреля 2000 года и является правопреемником имущественных прав и обязанностей, в том числе по договорам о предоставлении инновационных ссуд, Государственного инновационного фонда и его региональных отделений.

Целью ГИФКУ - осуществление финансовой поддержки инновационной деятельности субъектов хозяйствования разных форм собственности в рамках государственной инновационной политики. Миссия учреждения - укрепление экономики Украины путем привлечения внешних и внутренних кредитных и инвестиционных ресурсов и направление их на финансирование инновационных и инвестиционных проектов в стратегических отраслях экономики.