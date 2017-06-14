Гройсман отметил отсутствие прогресса в реформе управления госкомпаний

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман констатировал отсутствие значительного прогресса в реформировании корпоративного управления государственных компаний и пообещал активно работать над внедрением современных стандартов в управлении госсектором экономики.

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Об этом он заявил на конференции по лидерству в корпоративном управлении в Киеве.

"Безусловно, мы подхватили инициативу прошлого правительства, сделали несколько назначений, но на этом пока что все. Я в этом плане довольно самокритичен – мы не достигли значительного прорыва. Сейчас мы достаточно предметно, буквально каждую неделю, работаем над конкретными решениями, как обеспечить эффективный и независимый менеджмент в государственных компаниях", – сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Украина внедряет реформу корпоративного управления государственных компаний с 2014 года. Она предусматривает назначение независимых наблюдательных советов крупных государственных компаний, а также прозрачные кадровые конкурсы на должности топ-менеджеров и внедрение международных стандартов финансовой отчетности. При этом нестратегические государственные активы подлежат конкурентной приватизации.

На данный момент локомотивом реформы является национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", где был назначен независимый набсовет и внедрены международные стандарты корпоративного управления. Кабинет министров Украины в рамках реформы управления крупнейшими государственными компаниями намерен сформировать наблюдательные советы в 15 госхолдингах - по аналогии с набсоветом "Нафтогаза".