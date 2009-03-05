Главное на 5 марта (вечер)

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Хроника дня

Продолжение событий вокруг "Нафтогаза"

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале 2009 года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

«Мы завершили расчеты с «Газпромом» за февраль», – сказал он.

При этом он добавил, что сумма составила около 360 млн. долл.

ОАО «Газпром» подтвердило, что НАК «Нафтогаз Украины» полностью оплатил февральские поставки российского газа.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«НАК «Нафтогаз Украины» полностью оплатила февральские поставки газа», – сказано в сообщении.

На сегодняшний день Служба безопасности Украины не наблюдает прямого участия премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в деле о присвоении должностными лицами НАК “Нафтогаз Украины” средств в особо крупных размерах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве первый заместитель главы СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

«Перед законом равны все. И если будет доказана вина, то уголовное дело будет возбуждено в отношении любого, и в этом случае Юлия Владимировна не исключение. Что касается материалов, которые есть, то на сегодняшний день прямого участия премьер-министра в данный момент мы не наблюдаем», – сказал он.

Двойное прохождение 1,7 млрд. долл. через счета НАК “Нафтогаз Украины” и ОАО “Газпром” проходило через ВТБ Банк.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Насколько законно проходили деньги 1,7 млрд. долларов дважды через счета «Нафтогаза», а также «Газпрома»? Эти платежи были сделаны через ВТБ Банк», - сказал он, предлагая журналистам провести расследование относительно законности таких операций.

Также В.ХОРОШКОВСКИЙ напомнил, что «1,7 млрд. долларов - это приблизительно квартальное поступление платежей в бюджет».

Финансовый рынок

Кабинет министров Украины назначил Виктора СУСЛОВА руководителем Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) вместо Валерия АЛЕШИНА.

Как сообщили УНИАН в Секретариате Кабинета министров, такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

В.СУСЛОВ уже возглавлял Госфинуслуг с 24 декабря 2002 года по 27 апреля 2006 года.

В тоже время Кабинет министров назначил Валерия АЛЕШИНА заместителем министра финансов Украины.

Национальный банк Украины (НБУ) снизил минимальную сумму заявки для участия 6 марта 2009 года в спецаукционе по продаже долларов США за гривни с 200 тыс. дол. до 50 тыс. дол.

Об этом говорится в телеграмме НБУ №13-421/1334-3259 от 5 марта т.г.

Согласно предоставленной информации, валюта будет продаваться с целью удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц - резидентов, а также физических лиц - резидентов - субъектов предпринимательской деятельности (малый бизнес), которые обусловлены необходимостью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в иностранной валюте.

Заявки должны быть поданы до 12.00 по киевскому времени в день проведения аукциона.

100% денежного обеспечения в национальной валюте для оплаты иностранной валюты должно быть перечислено на счет Национального банка Украины до 18.00 5 марта 2009 года.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предлагает разработать действенный механизм рефинансирования коммерческих банков.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом глава правительства заявила сегодня во время совещания.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что на сегодняшний день банки рефинансируются на более 45 млрд. грн., целесообразность использования которых проверить невозможно, ведь правительство не имеет на это законного права.

Премьер добавила, что эти средства банки получили без каких-либо условий относительно их направления на решение вопросов граждан и реального сектора экономики.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, для действенного рефинансирования коммерческих банков необходимо составить реестр граждан, которые, закладывая квартиры, брали кредиты для бизнеса, и проводить рефинансирование по этому реестру.

Глава правительства удивлена позицией Национального банка Украины, который не применяет необходимые механизмы в этом направлении. „Инструмент существует, им нужно просто правильно пользоваться”, - сказала она.

Премьер-министр отметила, что правительство также заинтересовано в пролонгации кредитов малому и среднему бизнесу, ведь „малый и средний бизнес – основа экономики страны”.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что нестабильная валютно-курсовая политика и завышенные кредитные ставки могут уничтожить малый и средний бизнес.

Временная администрация в «Проминвестбанке» будет выведена в конце следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции временный администратор «Проминвестбанка», заместитель председателя Национального банка Украины Владимир КРОТЮК.

По его словам, за время работы в банке временной администрации восстановлена платежеспособность финансового учреждения, сокращены его расходы, а также уменьшена сеть на 53 убыточных отделения.

Председателем Правления «Проминвестбанка» назначен Виктор БАШКИРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил временный администратор «Проминвестбанка», заместитель председателя Национального банка Украины Владимир КРОТЮК сегодня на пресс-конференции.

По его словам, такое решение было принято акционерами банка сегодня.

До назначения на указанную должность В.БАШКИРОВ был топ-менеджером в российском «Альфа-банке», а также в сингапурском инвестиционном фонде.

Как сообщил журналистам сам В.БАШКИРОВ, планируется, что Правление и Наблюдательный совет банка будут сформированы на протяжении двух-трех недель.

Банк Англии снизил ключевую процентную ставку до рекордного минимума 0,50% годовых с 1,00% и объявил о начале программы выкупа активов на 75 млрд. фунтов стерлингов, передает Reuters cо ссылкой на сообщение британского Центробанка.

Решение банка о снижении ставки совпало с прогнозом большинства аналитиков.

В сообщении британского Центробанка говорится, что чрезвычайно низкий уровень ключевой ставки может оказать контрпродуктивное воздействие на ряд финансовых рынков и банковское кредитование.

С другой стороны, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии считает, что само по себе снижение ключевой ставки не исключает риск невыполнения инфляционного ориентира на уровне 2% в год. Поэтому Центробанк решил предпринять дополнительные шаги с целью увеличения денежной массы и стимулирования расходов, так, чтобы они соответствовали инфляционным ориентирам в среднесрочной перспективе.

Для этого Банк Англии профинансирует выкуп активов на сумму 75 млрд. фунтов стерлингов. В частности, на вторичном рынке будут выкупаться средне- и долгосрочные гособлигации. Центробанк предполагает, что именно на них придется основной объем выкупа активов в ближайшие три месяца.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,3100/8,4000, к 11:00 цены поднялись до 8,3200/8,4050, а к 12:00 сконцентрировались в диапазоне 8,3200/8,3700 грн./долл. К закрытию ценовые уровни выросли до 8,3500/8,4500 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2290/0,2330, а к 11:00 сузился спрэд 0,2295/0,2330, и к 12:00 цены установились на уровне 0,2300/0,2325. К закрытию торгов цены повысились до 0,2310/0,2335. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,9200 (-0,2400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2614/15, а к 12:00 упали до 0,2556/57. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4800/10,5995, к 11:00 цены ушли вниз - 10,4735/10,5865, и к 12:00 достигли следующих значений - 10,4545/10,5235. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH устремились вверх до 10,4820/10,6135.

Средневзвешенный курс покупки доллара США за гривню, который сформировался по итогам торгов на валютном межбанке в среду, 4 марта, составил 7,9684 грн./долл. (во вторник,3 марта, он был на уровне 7,9864 грн./долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации дилеров, котировки на покупку валюты на протяжении дня были на уровне 8,3-8,4 грн./долл.

Ранее представители Нацбанка неоднократно заявляли, что котировки не отображают реальной ситуации на валютном межбанке, и в их значении присутствует спекулятивная составляющая. По мнению НБУ, некоторые торговцы, с целью дестабилизировать ситуацию на рынке и увеличить его волатильность, выставляют заявки на покупку незначительных сумм валюты по завышенному курсу.

В связи с этим, Нацбанк с 19 февраля принял решение обнародовать на своем сайте информацию о средневзвешенном курсе покупки доллара США за гривню (он рассчитывается, исходя из реально заключенных сделок).

НБУ на 6 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 5 марта – 770.0000)

100 EUR – 966.7350 (на 5 марта – 966.7350)

10 RUR – 2.1455 (на 5 марта – 2.1254)

Надбавка к пошлине на импорт

Официальную реакцию на введение Украиной 13% надбавки к пошлине на импорт члены Всемирной торговой организации (ВТО) озвучат в мае текущего года.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра экономики Украины Валерий ПЯТНИЦКИЙ.

По его словам, Украина уже уведомила ВТО о введении надбавки к пошлине на импорт. В.ПЯТНИЦКИЙ сообщил, что в мае состоится заседание Комитета платежного баланса при ВТО. До этого времени будут проведены все необходимые процедуры – Украина обоснует необходимость принятия такой меры и проведет соответствующие консультации.

«Официальную реакцию комитета (платежного баланса ВТО – УНИАН) можно ожидать в мае», – сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

При этом он не исключил, что ВТО может потребовать отмены данного постановления, а некоторые страны могут ввести ответные ограничения относительно украинской продукции.

По словам В.ПЯТНИЦКОГО, традиционно страна берет на себя те или иные обязательства по отмене нарушений, которые были выявлены. «Иной вопрос, что другие страны могут применять относительно нас те или иные ограничения. Но это проходит через процедуру урегулирования спора. На сегодня однозначно сказать, что мы проиграли, я не берусь», – сказал он.

«Реакция на это зависит от того, насколько это (введение надбавки к пошлине на импорт – УНИАН) будет коммерчески важно для этих стран. Если это коммерчески значимо, будет реакция», – сказал В.ПЯТНИЦКИЙ.

При этом он отметил, что перечень товаров, на которые вводится надбавка к пошлине, нелогичный. «Меня удивило, что туда включили ядерные реакторы. Чтобы на полгода вводить пошлину на ядерные ректоры, надо быть уверенным, что сейчас Украина начнет строить или строит новые мощности ядерных электростанций. Более того, они все государственные, а это значит, государственные закупки. Для чего это? Очевидно, что смысла в этом нет никакого», – сказал он, подчеркнув, что на сегодня Украина ничего не строит, поэтому покупать ядерные реакторы не будет.

Также заместитель министра не исключает, что введение пошлины на импорт усложнит дальнейшие переговоры и консультации в рамках ВТО. «Единственное, что это снова проблема для нас с точки зрения дальнейших консультаций в рамках ВТО – не вписывается это в процедуры», – сказал он.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поддерживает инициативу автоперевозчиков по отмене 13-процентной надбавки к ввозным пошлинам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на совещании по урегулированию проблемных вопросов автоперевозчиков, которые бастуют на трассе Киев-Одесса.

«Это работа для перевозчиков: нет импортеров - все отдыхают. Нам нужно вернуться к этому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что принятый Верховной Радой и подписанный Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закон об установлении надбавки в размере 13% к ввозным пошлинам является нарушением требований Всемирной торговой организации.

«Я просила бы Министерство экономики – давайте вносить в Верховную Раду, пусть это будет непопулярно для производителей, но это нельзя - такие неравные требования. Курс уже отрегулировал экспорт-импорт, еще 13% абсолютно лишние», - объяснила она.

Информация для киевлян

В марте планируется предварительный отчет парламентской временной следственной комиссии о расследовании обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия незаконных распоряжений должностными лицами Киевской городской государственной администрации.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комиссии, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл КУЛИКОВ.

По его словам, в ближайшее время, в марте состоится предварительный отчет комиссии. К.КУЛИКОВ отметил, что в этом отчете комиссия предложит первые шаги по преодолению ситуации, которая сложилась в результате деятельности действующей киевской власти. Он сообщил, что окончательный отчет комиссии можно ожидать приблизительно в мае. Также председатель ВСК сообщил, что комиссия планирует начать проведение общественных слушаний с участием руководителей Киева, на которых будут рассматриваться городские проблемы в различных сферах.

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, советник премьер-министра Украины Александр БРИГИНЕЦ назвал «хаотическим набором объектов и мероприятий» разработанную в КГГА и предлагаемую на утверждение Киевсовету Программу социально-экономического развития Киева в 2009 г.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА.

«Ежегодно на утверждение Киевсовета подаются два документа, которые регламентируют деятельность КМДА – это «бюджет» и «план социально-экономического и культурного развития Киева» на год. Никакого «культурного развития» Программа эпохи ЧЕРНОВЕЦКОГО не предусматривает», - прокомментировал А.БРИГИНЕЦ.

Как отметил депутат, в этом году в первоначально поданной Программе не было обозначено ни одного нового культурного объекта и во время демонстрации на сессии «культурные объекты» «стыдливо объединили» со спортивными объектами, которых немного, но все же есть.

Вместе с тем, после доработки Программы КГГА «исправила свою ошибку» и теперь название программы соответствует ее содержанию в части культуры.

«Вы думаете неожиданно нашлись деньги на культуру? Нет! Просто сейчас, впервые за всю историю существования Киева, слово «культура» исключено официально. Раньше команда ЧЕРНОВЕЦКОГО не поддерживала культуру делом, а теперь и словом», - высказал возмущение А.БРИГИНЕЦ.

Комментируя такое «усовершенствование» Программы депутат предлагает из ее названия Программы исключить слово «развитие».

«Потому что ни о каком реальном развитии в ней речь не идет. Это во-первых. А во-вторых, слова «социально-экономического» заменить на «антисоциального» и «антиэкономического». Ну, и в-третьих, крайне необходимо исключить слово «программа», потому что то, что нам предлагается – не программа, не план, не стратегия, а хаотический набор объектов и мероприятий», - раскритиковал проект Программы А.БРИГИНЕЦ.

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