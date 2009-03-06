Литвин подписал постановление об увольнении Огрызко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал постановление парламента об освобождении Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сообщил во время передачи «Шустер live» на ТРК “Украина”.

Он также отметил, что сегодня (5 марта) разговаривал по телефону с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и сообщил ему, что постановление подписано.

Как сообщал УНИАН, 3 марта ВР 250 голосами народных депутатов приняла постановление об освобождении В.ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины. В частности, “за” проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 27 – от КПУ, от фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и Блока Литвина не проголосовал ни один из депутатов.