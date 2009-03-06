Литвин не советует Кучме баллотироваться в Президенты

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не советует бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах.

Об этом он заявил в эфире программы “Шустер Live” на ТРК “Украина”, комментируя заявление Л.КУЧМЫ, сделанное во время международного телемоста, относительно его баллотирования в Президенты.

“Если бы Леонид КУЧМА прислушался к моему мнению, то я бы ему не советовал этого делать”, – сказал В.ЛИТВИН.

Он считает, что Л. КУЧМЕ “нужно просто остаться в истории Президентом Украины”.

“До последнего времени он (Л.КУЧМА – УНИАН) держал себя достойно, поскольку не брал участия в разного рода политических тусовках, не мигал на экранах, не раздавал на все случаи жизни интервью”, – отметил В.ЛИТВИН.

По мнению председателя ВР, Л.КУЧМА “много потеряет” от участия в выборах.

В то же время В.ЛИТВИН подчеркнул, что он не хочет давать советы, чтобы это не воспринималось как попытка избавиться от конкурента.

Справка УНИАН. Л.КУЧМА дважды избирался Президентом Украины – в 1994 и 1999 годах. В.ЛИТВИН в 1999 - 2002 годах был главой Администрации Президента Л.КУЧМЫ.