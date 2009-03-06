Кармазин: МИД может возглавить Тарасюк

Министром иностранных дел может стать народный депутат от “Нашей Украины – Народной самообороны” Борис ТАРАСЮК.

Об этом сегодня в эфире радио “Свобода” заявил сегодня народный депутат Юрий КАРМАЗИН (НУ-НС).

По его словам, на заседании фракции НУ-НС речь шла о том, чтобы «именно кандидатуру ТАРАСЮКА рекомендовать Президенту». При этом сам Б.ТАРАСЮК не выразил желания быть министром иностранных дел, сказал Ю.КАРМАЗИН.

Он также заявил, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО «высказалась за то, чтобы именно фракция НУ-НС имела прерогативу в определении кандидатуры на должность председателя МИД». Теперь, по мнению депутата, все будет зависеть от консультаций внутри коалиции и с Президентом Виктором ЮЩЕНКО.

Член фракции БЮТ Сергей МИЩЕНКО сегодня заявил, что коалиция будет предлагать назначить на должность министра иностранных дел председателя парламентского комитета по вопросам европейской интеграции Бориса ТАРАСЮКА.

По его словам, вероятнее всего, коалиция сегодня сделает заявление на этот счет.

При этом С.МИЩЕНКО заметил, что фракция БЮТ поддержит кандидатуру Б.ТАРАСЮКА на должность министра иностранных дел.

Как сообщалось, бывший министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО 5 марта обратился к Президенту с просьбой не вносить его кандидатуру на должность главы МИД. Он отметил, что считает невозможным «продолжать работу при таком руководстве Кабмина».

Б.ТАРАСЮК уже занимал должность министра иностранных дел с февраля 2005 года по февраль 2007 года.