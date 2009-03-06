АНОНС на 6 марта 2009 г.

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

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Совещание в Министерства топлива и энергетики с главами облэнерго.

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Состоится пленарное заседание ІІІ сессии Киевского городского совета VI созыва по вопросам городского бюджета.

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10-30 в УНИАН пресс-конференция экс-премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко на тему: " О политическом и экономическом кризисе в Украине и путях выхода из него" (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция на тему: «Профсоюзы Украины - новый российский проект?». Приглашены: Василий Хара, председатель Федерации профсоюзов Украины; Михаил Волынец, председатель Конфедерации свободных профсоюзов; Юрий Збитнев, сопредседатель Всеукраинского трудового движения „Солидарность”.

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Заместитель министра финансов Валерий Алешин проведет брифинг

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6 марта Севастопольский морской торговый порт будет праздновать свое 225-летие.