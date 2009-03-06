Киев намерен создать сеть коммунальных АЗС
До конца 2009 года
Киевская власть планирует до конца 2009 года создать сеть коммунальных автозаправочных станций для удешевления горючего для потребителей.
Об этом сегодня сообщает газета “Хрещатик” (№28 от 6 марта 2009 года) со ссылкой на информацию заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Людмилы ДЕНИСЮК.
Сейчас для создания сети коммунальных АЗС киевская власть проводит всю соответствующую подготовительную работа. В мэрии рассчитывают, что до конца нынешнего года можно будет ввести в эксплуатацию первые коммунальные АЗС.
По словам Л.ДЕНИСЮК, сейчас ведутся переговоры и заключаются договоры о создании совместных предприятий, которые будут заниматься непосредственно АЗС. “Мы понимаем, что бюджет города необходимо наполнять средствами, и одновременно отрабатывали идею привлечения инвестиций бизнеса для создания совместных предприятий на базе коммунальных. Ведь многие из них являются убыточными и их необходимо реанимировать, чтобы они работали на благо киевлян”, - сказала заместитель председателя КГГА.
Справка УНИАН. На минувшей неделе самая популярная марка бензина А-95 подорожала на 10 копеек - до 5,78 грн. С начала года средние цены на бензин этой марки выросли на 15%.
Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет приблизительно 3 млрд. дол. в розничных ценах в год. Страна потребляет приблизительно 16 млн. тонн нефтепродуктов в год: по 5 млн. тонн бензина и дизельного горючего, а также 6 млн. тонн мазута.