Киев намерен создать сеть коммунальных АЗС

Киевская власть планирует до конца 2009 года создать сеть коммунальных автозаправочных станций для удешевления горючего для потребителей.

Об этом сегодня сообщает газета “Хрещатик” (№28 от 6 марта 2009 года) со ссылкой на информацию заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Людмилы ДЕНИСЮК.

Сейчас для создания сети коммунальных АЗС киевская власть проводит всю соответствующую подготовительную работа. В мэрии рассчитывают, что до конца нынешнего года можно будет ввести в эксплуатацию первые коммунальные АЗС.

По словам Л.ДЕНИСЮК, сейчас ведутся переговоры и заключаются договоры о создании совместных предприятий, которые будут заниматься непосредственно АЗС. “Мы понимаем, что бюджет города необходимо наполнять средствами, и одновременно отрабатывали идею привлечения инвестиций бизнеса для создания совместных предприятий на базе коммунальных. Ведь многие из них являются убыточными и их необходимо реанимировать, чтобы они работали на благо киевлян”, - сказала заместитель председателя КГГА.

Справка УНИАН. На минувшей неделе самая популярная марка бензина А-95 подорожала на 10 копеек - до 5,78 грн. С начала года средние цены на бензин этой марки выросли на 15%.

Емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет приблизительно 3 млрд. дол. в розничных ценах в год. Страна потребляет приблизительно 16 млн. тонн нефтепродуктов в год: по 5 млн. тонн бензина и дизельного горючего, а также 6 млн. тонн мазута.