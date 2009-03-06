Наливайченко возглавит СБУ
13:32, 06 марта 2009Разное
0
ВР дала согласие
Верховная Рада Украины дала согласие на назначение Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 230 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале.
В частности, за назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО проголосовали 149 депутатов от фракции БЮТ, 61 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина.
Из фракций Партии регионов и Коммунистической партии Украины не проголосовал ни один депутат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter