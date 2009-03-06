Наливайченко возглавит СБУ

Верховная Рада Украины дала согласие на назначение Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 230 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, за назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО проголосовали 149 депутатов от фракции БЮТ, 61 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина.

Из фракций Партии регионов и Коммунистической партии Украины не проголосовал ни один депутат.