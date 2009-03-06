Главное на 6 марта (день)

А все-таки уже весна...

Хроника дня

МВФ призвал украинских лидеров к перемирию

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила о необходимости политического перемирия между лидерами Украины. Как сообщает Reuters, об этом она сказала, выступая в вашингтонском Институте Петерсона.

Глава миссии МВФ приветствовала "политическое перемирие", достигнутое между лидерами Украины на прошлой неделе, сказав: "Я очень надеюсь, что это политическое перемирие сохранится, потому что, по-моему, стране сейчас без него не обойтись".

Она также отметила, что выход Украины из экономического кризиса зависит от внешних условий и приверженности правительства структурным реформам. "Необходим консенсус, необходимо объяснить людям, что происходит, не скрываясь за красивыми цифрами, потому что страна находится в тяжелом положении", - сказала она. "Из него можно выйти, только объективно оценив ситуацию и разработав стратегию выхода", - добавила Д.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Она также предупредила, что урезание бюджета потребует жестких мер, так как основу расходной части составляют затраты на зарплату, пенсии и социальные выплаты.

Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2010 год

Кабинет министров Украины своим постановлением от 25 февраля одобрил Декларацию целей и заданий бюджета на 2010 год (Бюджетную декларацию).

По закону, правителство должно не позже 1 марта принять Бюджетную декларацию на следующий год. Она используется для разработки проекта закона о Государственном бюджете. Документ носит декларативный характер.

В Бюджетной декларации на 2010 год говорится о необходимости сбалансированности бюджета, сформированного на основе реалистичного макроэкономического прогноза и направленного на преодоление кризисных явлений. Документом ставится задача в 2010 году обеспечения бездефицитности текущего бюджета, определение дефицита бюджета развития - не более 3% ВВП.

Правительство декларирует постепенную отмену прямой государственной поддержки реального сектора экономики с сохранением лишь государственных товарных и финансовых интервенций, удешевление процентных ставок по кредитам, а также финансовой поддержки отдельных инвестиционных проектов.

Документом предусматривается приведение цен на природный газ для всех категорий потребителей к экономически обоснованному уровню, который должен включать инвестиционную составляющую для наращивания собственной добычи газа.

Не позже 1 июня Бюджетная резолюция должна быть заслушана Верховной Радой. В нем должны быть указаны прогнозные показатели объема валового внутреннего продукта, индексов потребительских и оптовых цен, прогнозируемого официального обменного курса гривни в среднем за год и на конец года, предельного объема государственного долга и его структуры, прогнозируемого уровня безработицы и т.д.

С 2007 года правительство Украины не выполняет норму Бюджетного кодекса о необходимости создания Бюджетной резолюции. В последний раз Основные направления бюджетной политики на 2007 год (Бюджетная резолюция) была одобрена парламентом в июле 2006 года.

НБУ определил категории заемщиков - "валютных льготников"

Национальный банк Украины определил категории заемщиков, которым будет продаваться валюта по льготному курсу в первую очередь.

Нацбанк определяет порядок формирования реестра заемщиков-физлиц. Только заемщики, включенные в реестр, могут рассчитывать на покупку долларов для погашения кредитов по льготному курсу.

Прежде всего, НБУ рекомендует включать в этот список тех клиентов, которые являются кормильцами семьи и имеют позитивную кредитную историю. Кроме того, приоритет для включения в реестр имеют четыре категории заемщиков: те, кто покупал в кредит квартиру, брал ссуды на лечение, учебу или на развитие малого бизнеса (но не более 50 тыс. долларов).

В то же время, как пишет издание, в «рекомендательном» списке НБУ нет клиентов, которые брали кредиты на покупку автомобилей или на ремонт жилья.

Кабмин запретил дополнительные техосмотры авто

Правительство Украины запретило проводить контроль технического состояния транспортных средств между периодическими техническими осмотрами и снял скоростные ограничения на автодорогах.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, правительство на заседании 5 марта внесло своим постановлением изменения в Правила дорожного движения.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодня на скоростных дорогах существуют необъективные ограничения скорости. “Странная ситуация: скоростная дорога, ограничение 80-90, а в действительности в нормальных странах там можно двигаться со скоростью 120-130 километров в час”, - сказала она.

Изменениями к Правилам дорожного движения предусмотрено, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью 70 км в час, в населенных пунктах на дорогах, которые имеют шесть и более полос в обоих направлениях, - 80 км в час, в населенных пунктах на дорогах, которые имеют шесть и более полос в обоих направлениях движения и установлен бетонный или другой отбойник - 90 км в час.

Транспортным средствам (кроме автобусов, микроавтобусов, грузовых автомобилей и авто, которыми управляют водители со стажем до 2 лет) на автомагистралях разрешается движение со скоростью 130 км в час, на других дорогах вне границ населенных пунктов - 110 км в час, на дорогах, которые проходят через населенные пункты, обозначенные знаком 5.47 - 90 км в час.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что дополнительные ограничения скорости движения могут быть установлены исключительно при проведении дорожных работ. “Если на дороге нет ремонтных работ, прописать прямое запрещение устанавливать знак “40”, - отметила глава правительства и добавила, что если ремонтные работы проводятся, то вводить ограничение лишь на определенном участке этой дороги.

Бензин в Украине снова дорожает

С 27 февраля по 6 марта 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,2-1,4% (в среднем на 1,3%). Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 27 февраля по 6 марта 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 1,4% - с 5,10 грн./литр до 5,17 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 1,3% - с 5,42 грн./литр до 5,49 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 1,2% - с 5,62 грн./литр до 5,69 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 1,4% - с 5,62 грн./литр до 5,70 грн./литр

Валютный рынок

На межбанковском валютном рынке Украины сегодня торги по доллару США открылись следующими котировками 8,3200/8,4400, к 12:00 сузился спрэд 8,3700/8,4400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2315/0,2360, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2330/0,2360. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 35,7125 (-0,2075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2710/11, а к 12:00 снизились 1,2677/78. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,5715/10,7300, к 12:00 цены установились на следующих значениях 10,6085/10,7030.

Киев намерен создать сеть коммунальных АЗС

Киевская власть планирует до конца 2009 года создать сеть коммунальных автозаправочных станций для удешевления горючего для потребителей.

Об этом сегодня сообщает газета “Хрещатик” (№28 от 6 марта 2009 года) со ссылкой на информацию заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Людмилы ДЕНИСЮК.

Сейчас для создания сети коммунальных АЗС киевская власть проводит всю соответствующую подготовительную работа. В мэрии рассчитывают, что до конца нынешнего года можно будет ввести в эксплуатацию первые коммунальные АЗС.

По словам Л.ДЕНИСЮК, сейчас ведутся переговоры и заключаются договоры о создании совместных предприятий, которые будут заниматься непосредственно АЗС. “Мы понимаем, что бюджет города необходимо наполнять средствами, и одновременно отрабатывали идею привлечения инвестиций бизнеса для создания совместных предприятий на базе коммунальных. Ведь многие из них являются убыточными и их необходимо реанимировать, чтобы они работали на благо киевлян”, - сказала заместитель председателя КГГА.

Наливайченко возглавит СБУ Верховная Рада Украины дала согласие на назначение Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 230 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, за назначение В.НАЛИВАЙЧЕНКО проголосовали 149 депутатов от фракции БЮТ, 61 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина.

Из фракций Партии регионов и Коммунистической партии Украины не проголосовал ни один депутат.

Для тех, кто дочитал до конца: Любить - значит видеть чудо, невидимое для других (Франсуа Мориак)