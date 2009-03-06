Ющенко "уволил" 5 заместителей Черновецкого

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о назначении заместителями председателя КГГА Дениса БАССА, Виталия ЖУРАВСКОГО, Бронислава СТИЧИНСКОГО, Владимира ГОЛОВАЧА и Александра ЛУЦКОГО.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в указе Президента от 6 марта.

По словам главы государства, эти должностные лица были назначены без согласования с Президентом Украины вопреки статье 16 Закона Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве», Указу Президента Украины от 4 августа 2006 года №675 «О подготовке предложений и предварительном рассмотрении кандидатур для назначения на должности и освобождение от должностей руководителей местных государственных администраций».

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.