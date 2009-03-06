Коалиция хочет видеть Тарасюка главой МИД

Парламентская коалиция направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обращение относительно внесения в Верховную Раду Украины представления о назначении министром иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции "Наша Украина – Народно самооборона".

В частности, в обращении отмечается, что "коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины обращается к Вам, в соответствии с частью восьмой статьи 83 Конституции Украины, с предложением внести в Верховную Раду Украины представление о назначении министром иностранных дел Украины ТАРАСЮКА Бориса Ивановича".

«Никоим образом не отрицая Ваше конституционное право на принятие окончательного решения относительно внесения в Верховную Раду Украины представления о назначении той или иной кандидатуры на должность министра иностранных дел Украины, парламентская коалиция выражает надежду на конструктивное сотрудничество с Вами в вопросах определения достойной кандидатуры на данную должность и обеспечения положительного голосования за ее назначения Верховной Радой Украины", - отмечается в обращении.

Такое сотрудничество Президента Украины и парламентской коалиции будет способствовать построению эффективной системы государственной власти, обеспечению национальных интересов во внешней политике нашего государства, считают в коалиции.

Коалиция убеждена: кандидатура Б.ТАРАСЮКА "отвечает требованиям, которые ставятся к руководителю внешнеполитического ведомства в это непростое для Украины время; его высокий профессионализм, опыт и преданность интересам Украины будут способствовать проведению Украиной эффективной внешней политики, формированию достойных ответов на многочисленные внешнеполитические вызовы, стоящие перед государством".

Обращение подписали: от депутатской фракции Блока Юлии Тимошенко – Иван КИРИЛЕНКО, от депутатской фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» - Николай МАРТЫНЕНКО, от депутатской фракции Блока Литвина – Игорь ШАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Б.ТАРАСЮК сегодня выразил сомнение в том, что Президент внесет его кандидатуру на должность министра иностранных дел, даже если коалиция это предложит. Б.ТАРАСЮК объяснил это тем, что у него и Президента Украины несколько отличаются взгляды на внешнюю политику.

Б.ТАРАСЮК уже занимал должность министра иностранных дел с февраля 2005 года по февраль 2007 года.

Бывший министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО 5 марта обратился к Президенту с просьбой не вносить его кандидатуру на должность главы МИД. Он отметил, что считает невозможным «продолжать работу при таком руководстве Кабмина».

ВР освободила В.ОГРЫЗКО от должности министра 3 марта 2009 года.