”Бютовцы” хотят уволить Наливайченко

В парламент внесен проект постановления “Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины по поводу освобождения В.НАЛИВАЙЧЕНКО от должности председателя Службы безопасности Украины”.

Об этом УНИАН сообщил один из авторов проекта постановления Святослав ОЛИЙНЫК (БЮТ).

Кроме него, авторами проекта также являются Андрей ПОРТНОВ, Владимир ПИЛИПЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО.

В проекте постановления содержится обращение к Президенту Украины с предложением внести на рассмотрение парламента представление об освобождении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО от должности председателя СБУ “в связи с многочисленными фактами нарушения требований действующего законодательства и злоупотреблением предоставленными полномочиями”.

С.ОЛИЙНЫК отметил, что решение коалиции и фракции БЮТ о поддержке кандидатуры В.НАЛИВАЙЧЕНКО во время голосования во ВР “является ошибочным”.

По его словам, “деятельность В.НАЛИВАЙЧЕНКО мы уже видели как и.о. руководителя СБУ, и тогда СБУ не защищала государственные интересы”.

“Господин НАЛИВАЙЧЕНКО показал себя как непрофессионал”, - заявил С.ОЛИЙНЫК.

По его убеждению, “верить, что он будет действовать в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, нельзя”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ. За принятие соответствующего постановления проголосовали 230 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале, в частности, 149 депутатов от фракции БЮТ, 61 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина.