Главное на 6 марта (вечер)

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Хроника дня

Новости о "Нафтогазе"

Конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» перейдет в юридическую плоскость. Такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве выразил ряд украинских политологов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ сказал: «Ситуация с "Нафтогазом" перейдет из активной фазы в юридическую плоскость и пока это (суды) будет происходить, "Нафтогаз" будет работать в обычном штатном режиме».

В то же время, давая оценку событиям, происходившим в помещении "Нафтогаза" 4 марта, И.ЖДАНОВ отметил: «Мы вернулись не в лучшие времена Леонида Данииловича КУЧМЫ, который действовал по принципу «друзьям все, а врагам – закон».

«Сегодня Виктор ЮЩЕНКО постепенно превращается в КУЧМУ-2. На этой неделе он себя похоронил как лидера демократической Помаранчевой революции, он откровенно нарушил свои принципы, с которыми шел на выборы», - сказал И.ЖДАНОВ.

По словам И.ЖДАНОВА, ему абсолютно не понятно применение «Альфы» в помещении «Нафтогаза», что свидетельствует об использовании Президентом силовых средств против государственных компаний. В контексте этого он отметил, что если бы следственные действия были продолжены, то это повлекло бы за собой неперечисление денег "Газпрому", что в свою очередь могло стать причиной очередного прекращения поставок газа в Украину.

«Я думаю, конфликт вокруг "Нафтогаза" будет обостряться, потому что на кону большие деньги. Поэтому будут использоваться и политические, и силовые притеснения», - сказал И.ЖДАНОВ .

В свою очередь, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО сказал, что события вокруг "Нафтогаза" являются следствием бизнесово-политической борьбы за 11 млрд. кубометров газа, стоимость которого оказывается большей для политиков, чем интересы государства.

В то же время он предположил, что действия вокруг "Нафтогаза" - это в некотором роде репетиция, которую можно было видеть в 2004 году во время выборов мэра Мукачево. «Это может быть некой демонстрацией силового варианта, но эффекта не удалось достичь», - сказал В.ФЕСЕНКО.

При этом эксперт выразил сожаление, что «все эти события на этой неделе - это позор для Украины, это просто дискредитация Украины как государства. Такое ощущение, что Украина становится головной болью для Европы". "Это сигнал, которым должны пользоваться наши власть предержащие, иначе они могут профукать государство», - отметил он.

Дело, возбужденное по факту завладения должностными лицами НАК "Нафтогаз Украины" транзитным газом, расследуется спецслужбой, поскольку проведенные операции с газом могут вызвать претензии к государству Украина, заявляет первый заместитель главы Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.

"Я вам скажу, в чем еще заинтересованность СБУ (в деле, касающемся НАК "Нафтогаз Украины" - УНИАН), – потому что могут быть предъявлены претензии к государству", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ сегодня в Киеве во время общения с журналистами на предмет проведения их собственного журналистского расследования относительно событий, происходящих вокруг "Нафтогаза".

"Компания RosUkrEnergo – швейцарская компания, кто бы что ни говорил об учредителях, о фамилиях. Это швейцарская компания, которая однозначно ведет уже на сегодняшний день несколько судебных дел против НАК "Нафтогаз Украины", против государства, возможно, не знаю", - отметил первый заместитель главы СБУ. При этом он добавил: "Как минимум мы должны быть готовы, знать, правы мы или нет, общество должно знать, будет ли оно отвечать в дальнейшем, или нет", - добавил он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ также заверил, что он готов провести дискуссию с любым представителем правительства относительно того "на чьей стороне правда".

"Еще раз говорю, мы можем вообще в дальнейшем не проводить никаких силовых действий. Мы можем абсолютно четко, в рамках законодательства разобраться со статусом газа, который исчез, и статусом газа, который покупался и продавался в один день… Проблема в том, что если будут предоставлены такие документы, то все поймут, что этот газ украли", - отметил он.

Первый заместитель главы СБУ пообещал всем журналистам, которые собираются проводить журналистское расследование на эту тему, предоставить все документы открытого характера, которые не содержат тайну следствия.

Кадровые вопросы

Одной из причин голосования фракции БЮТ за назначение Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО председателем СБУ стало то, что он вмешался в ситуацию вокруг НАК «Нафтогаз Украины» и заставил Службу безопасности выполнить решение суда о приостановке следственных действий против должностных лиц компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Господин НАЛИВАЙЧЕНКО, когда вчера прибыл из-за границы, включился вместе с Генеральной прокуратурой в процесс выполнения решения суда о приостановке каких-либо следственных действий СБУ, и благодаря его действиям состоялось освобождение господина ШЕПИТЬКО», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН заметил, что эти действия В.НАЛИВАЙЧЕНКО повлияли на решение фракции, и она «рискнула проголосовать за его назначение».

Он добавил, что, наконец, в Службе безопасности появился легитимный руководитель, поскольку затягивание с его назначением могло привести к тому, что ситуация в СБУ через месяц стала бы неконтролируемой.

А.КОЖЕМЯКИН заметил, что фракция БЮТ ожидает от В.НАЛИВАЙЧЕНКО выполнения обязанностей председателя СБУ согласно Конституции соответствующего закона.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, Верховная Рада Украины по представлению Президента назначила В.НАЛИВАЙЧЕНКО председателем Службы безопасности Украины. За принятие соответствующего постановления проголосовали 230 народных депутатов из 438, зарегистрированных в сессионном зале, в частности, 149 депутатов от фракции БЮТ, 61 - от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” и 20 - от фракции Блока Литвина.

В парламент внесен проект постановления “Об обращении Верховной Рады Украины к Президенту Украины по поводу освобождения В.НАЛИВАЙЧЕНКО от должности председателя Службы безопасности Украины”.

Об этом УНИАН сообщил один из авторов проекта постановления Святослав ОЛИЙНЫК (БЮТ).

Кроме него, авторами проекта также являются Андрей ПОРТНОВ, Владимир ПИЛИПЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО.

В проекте постановления содержится обращение к Президенту Украины с предложением внести на рассмотрение парламента представление об освобождении Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО от должности председателя СБУ “в связи с многочисленными фактами нарушения требований действующего законодательства и злоупотреблением предоставленными полномочиями”.

С.ОЛИЙНЫК отметил, что решение коалиции и фракции БЮТ о поддержке кандидатуры В.НАЛИВАЙЧЕНКО во время голосования во ВР “является ошибочным”.

По его словам, “деятельность В.НАЛИВАЙЧЕНКО мы уже видели как и.о. руководителя СБУ, и тогда СБУ не защищала государственные интересы”.

“Господин НАЛИВАЙЧЕНКО показал себя как непрофессионал”, - заявил С.ОЛИЙНЫК.

По его убеждению, “верить, что он будет действовать в соответствии с Конституцией Украины и законодательством Украины, нельзя”.

Парламентская коалиция направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обращение относительно внесения в Верховную Раду Украины представления о назначении министром иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции "Наша Украина – Народно самооборона".

В частности, в обращении отмечается, что "коалиция депутатских фракций в Верховной Раде Украины обращается к Вам, в соответствии с частью восьмой статьи 83 Конституции Украины, с предложением внести в Верховную Раду Украины представление о назначении министром иностранных дел Украины ТАРАСЮКА Бориса Ивановича".

«Никоим образом не отрицая Ваше конституционное право на принятие окончательного решения относительно внесения в Верховную Раду Украины представления о назначении той или иной кандидатуры на должность министра иностранных дел Украины, парламентская коалиция выражает надежду на конструктивное сотрудничество с Вами в вопросах определения достойной кандидатуры на данную должность и обеспечения положительного голосования за ее назначения Верховной Радой Украины", - отмечается в обращении.

Такое сотрудничество Президента Украины и парламентской коалиции будет способствовать построению эффективной системы государственной власти, обеспечению национальных интересов во внешней политике нашего государства, считают в коалиции.

Коалиция убеждена: кандидатура Б.ТАРАСЮКА "отвечает требованиям, которые ставятся к руководителю внешнеполитического ведомства в это непростое для Украины время; его высокий профессионализм, опыт и преданность интересам Украины будут способствовать проведению Украиной эффективной внешней политики, формированию достойных ответов на многочисленные внешнеполитические вызовы, стоящие перед государством".

Обращение подписали: от депутатской фракции Блока Юлии Тимошенко – Иван КИРИЛЕНКО, от депутатской фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» - Николай МАРТЫНЕНКО, от депутатской фракции Блока Литвина – Игорь ШАРОВ.

Финансовый рынок

Национальный банк Украины (НБУ) установил на 2009 год минимальный размер регулятивного капитала в гривнях, эквивалентный размеру нормативного значения, установленного в евро (10 млн. евро), на уровне 74 млн. 194 тыс. грн.

Об этом говорится в постановлении НБУ (№116 от 4 марта 2009 года).

Также Нацбанк определил гривневый эквивалент норматива минимального размера регулятивного капитала для тех банков, у которых размер регулятивного капитала на сегодня составляет менее 10 млн. евро. Такие банки к 1 июля 2009 года должны увеличить регулятивный капитала до 66 млн. 775 тыс. грн. (9 млн. евро); банки с регулятивным капиталом менее 8 млн. евро – к 1 января 2010 года до 51 млн. 936 тыс. грн.

Кроме того, НБУ установил на 2009 год гривневый эквивалент норматива для получения письменного разрешения на проведение ряда операций, по которым установлены специальные требованиями в части размера регулятивного капитала: 10 млн. евро – 74 млн. 194 тыс. грн., 15 млн. евро – 111 млн. 291 тыс. грн., 20 млн. евро – 148 млн. 389 тыс. грн.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,3200/8,4400, к 12:00 сузился спрэд – 8,3700/8,4400. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,3550/8,4250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:30 Нацбанк объявил о продаже долларов на аукционе с ценой отсечения 7,8000.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2315/0,2360, а к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2330/0,2360. К закрытию торгов цены понизились до 0,2325/0,2350. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,6750 (-0,2450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2710/11, а к 15:00 упали до 1,2668/69. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5715/10,7300, к 12:00 цены установились на значениях 10,6085/10,7030. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 10,5810/10,6760.

НБУ на 6 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 6 марта – 770.0000)

100 EUR – 974.6660 (на 6 марта – 966.7350)

10 RUR – 2.1546 (на 6 марта – 2.1455)

Подготовка к Евро-2012

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ заявляет, что в случае неготовности стадионов Киева и Варшавы финал Евро-2012 в Украине и Польше не состоится.

Об этом он заявил во время визита в Молдову, сообщает Champion.com.ua.

"Если стадион в Киеве не будет готов к Евро-2012, матчи европейского первенства в Украине не состоятся”, - заявил М.ПЛАТИНИ.

"То же касается и Польши. Если стадион в Варшаве не сможет принять матчи, чемпионат Европы в этой стране не состоится. Матчи обязательно должны играться в столице страны, принимающей Евро. Надеюсь, все будет хорошо. Украина гарантировала, что матчи пройдут в Киеве", - добавил он.

Законодательство

Президент Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «Об усилении ответственности за несвоевременную выплату или безосновательную невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, данный закон Верховная Рада приняла 19 февраля т.г. Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины.

В частности, предусмотрено, что нарушение установленных сроков выплаты пенсий, стипендий, зарплат, выплата их не в полном объеме, а также другие нарушения требований законодательства о труде влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, и граждан – субъектов предпринимательской деятельности - от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Правительство утвердило порядок возмещения в 2009 году налога на добавленную стоимость субъектам хозяйствования, у которых есть задолженность по заработной плате (с начислениями), налогам, сборам (обязательным платежам) и за энергоносители.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров, правительство на заседании 5 марта приняло соответствующее постановление.

В частности, Госказначейство, в котором будут открыты соответствующие счета, будет перечислять средства по возмещению НДС, которые будут направлены в первую очередь на погашение задолженности по заработной плате (с начислениями), налогов, сборам (обязательным платежам) и за энергоносители.

Погашение задолженности по зарплате, а также компенсация за ее несвоевременную выплату осуществляется путем перечисления средств на лицевые счета работников субъекта хозяйствования, открытые в банковских учреждениях. Платежи, которые вносятся одновременно с выплатой заработной платы, перечисляются в установленном порядке.

Кроме того, остаток неиспользованного возмещения по НДС перечисляется на текущий счет, открытый субъекту хозяйствования в обслуживающем банке.

Макроэкономика

Министерство финансов Украины прогнозирует выполнение в марте доходной части общего фонда Государственного бюджета на 100%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра финансов Украины Владимир МАТВИЙЧУК сегодня на брифинге.

По его информации, бюджетной росписью на март доходы общего фонда Госбюджета запланированы на уровне 13,5 млрд. грн.

По состоянию на 5 марта сумма поступлений составила 0,465 млрд. грн.

При этом в Минфине отмечают, что они ожидают основную часть поступлений в Госбюджет в последней декаде марта.

Информация для киевлян

Депутаты Киевского городского совета утвердили бюджет столицы на 2009 год с объемом поступлений и расходов 18 млрд. 163, 4 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии. Проект бюджета поддержали 92 из 118 депутатов, присутствующих в зале Киевсовета. «Против» проголосовали 16 депутатов.

Заместитель rиевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ после голосования поздравил депутатов с принятием решения и подчеркнул, что это «победа здравого смысла и победа над политиканством».

В поступлениях городского бюджета субвенция из госбюджета составляет 1 млрд. 671,9 млн. грн., из которых на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотводу – 472 млн. грн.

Отчисления в государственный бюджет составляют, как и ранее, 7 млрд. 421 млн. грн. Установлено, что по состоянию на 31 декабря 2009 года предельный объем долга Киева может составить 5 млрд. 439 млн. грн.

Наибольшие суммы поступлений в городской бюджет предусматривается получить с налогов на доходы и на прибыль – 11 млрд. 511 млн. грн., из которых налог с доходов физических лиц – 9 млрд. 979,3 млн. грн.; с платы за землю - 1 млрд. 334,5 млн. грн.

Объем неналоговых поступлений составит в 2009 году 1 млрд. 859,4 млн. грн., среди которых: доход от собственности и предпринимательской деятельности – 1 млрд. 633,3 млн. грн.; часть дохода госпредприятий, которая изымается в бюджет города – 190 млн. грн.; административные штрафы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения – 50 млн. грн.; плата за аренду коммунального имущества – 145,8 млн. грн.; собственные поступления бюджетных учреждений – 78,5 млн. грн.

Также бюджетом столицы предусмотрено, что объем доходов от операций с капиталом составит 1 млрд. 951 млн. грн. От приватизации коммунального имущества столица планирует получить 195 млн. грн.; поступления от продажи земли ожидаются в объеме 1 млрд. 756 млн. грн.

Поступления целевых фондов предусмотрены в размере 1 млрд. грн., в частности: паевые средства инвесторов – 639 млн. грн.; средства от платы за право использования мест, которые находятся в коммунальной собственности, – 140 млн. грн.; поступления от физических и юридических лиц на безвозвратной основе для финансирования мероприятий по улучшению жизни социально незащищенных слоев населения – 125 млн. грн.

Кроме того, бюджетом Киева предусмотрено, что от возвращения средств с депозитов или предъявления ценных бумаг будут получены поступления в объеме около 169 млн. грн.

Среди расходов городского бюджета в текущем году объем средств на госуправление составит 277 млн. грн.; на образование – 370 млн. грн.; на здравоохранение – 2 млрд. 61,7 млн. грн.; на социальную защиту – 2 млрд. 105 млн. грн.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на текущий год предусмотрены в объеме 1 млрд. 198 млн. грн., в том числе дотация предприятиям ЖКХ – 551,5 млн. грн.; средства на погашение разницы в тарифах жилищно-коммунальных услуг составляют около 472 млн. грн.

Расходы на культуру и искусство утверждены в объеме 216 млн. грн.; на СМИ – 29 млн. грн.; на физкультуру и спорт – 52 млн. грн.

Статья расходов на строительство предусматривает объем финансирования 2 млрд. 41 млн. грн., среди которых средства на строительство метрополитена – 367 млн. грн.; строительство заведений образования 105 млн. грн.; на жилищное строительство для обеспечения жильем отдельных категорий населения – 29 млн. грн.

На транспорт и дорожное хозяйство, связь и телекоммуникации в бюджете столицы на этот год предусмотрены расходы в объеме 391 млн. грн., в том числе компенсации за льготный проезд в автотранспорте – 25 млн. грн., электротранспорте – 95 млн. грн.

Расходы на строительство и реконструкцию автодорог составляют около 190 млн. грн.; на ликвидацию чрезвычайных ситуаций - 5,7 млн. грн.

Обслуживание внешнего долга столицы составит 580 млн. грн.

В бюджете также предусмотрено 62 млн. грн. на покрытие убытков предприятиям «Киевмлын» и «Киевхлеб».

Осуществление внешних заимствований в текущем году не предусматривается.

Как отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Роман ЯРОШЕНКО, в ходе проработки проекта бюджета в целом поступило 263 предложения от разных фракций, для реализации которых требовалось увеличение объема расходов бюджета в целом на 6 млрд. грн. В утвержденном бюджете учтены 114 предложений и увеличен объем расходов на 2,5 млрд. грн.

Кроме того, сегодня депутаты Киевсовета утвердили Программу социально-экономического развития Киева на 2009 год. Ее поддержал 91 из 117 депутатов, присутствующих в зале Киевсовета.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отменил распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о назначении заместителями председателя КГГА Дениса БАССА, Виталия ЖУРАВСКОГО, Бронислава СТИЧИНСКОГО, Владимира ГОЛОВАЧА и Александра ЛУЦКОГО.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в указе Президента от 6 марта.

По словам главы государства, эти должностные лица были назначены без согласования с Президентом Украины вопреки статье 16 Закона Украины «О столице Украины - городе-герое Киеве», Указу Президента Украины от 4 августа 2006 года №675 «О подготовке предложений и предварительном рассмотрении кандидатур для назначения на должности и освобождение от должностей руководителей местных государственных администраций».

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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(УНИАН)