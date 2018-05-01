Баланс недели: бюджетная "революция", миллиарды на дороги и начало подготовки к зиме

Одной из главных новостей уходящей недели стало одобрение правительством Бюджетной резолюции на 2018-2019 годы. В документе Кабинет министров очертил свое видение развития экономики страны в ближайшие три года и расписал основные направления бюджетной политики государства.

Министр финансов Александр Данилюк назвал документ революцией в бюджетном планировании в Украине.

«Почему я это называю революцией? В первый раз Украина на практике начинает внедрять трехлетнее бюджетирование. Бюджетная резолюция - это стратегический документ, который определяет направления государственных финансов на приоритетные реформы. И тем самым мы закладываем план развития экономики страны на перспективу, то есть, ориентируемся на будущее, а не на прошлое», - сказал министр.

Правительство планирует, что новый формат Бюджетной резолюции и трехлетний горизонт планирования сформируют стратегическое видение развития бюджетной политики и создадут основу для проведения системных реформ.

Основными задачами налоговой реформы правительство называет достижение стабильности в финансовой политике, упрощение администрирования налогов и минимизация возможностей для коррупции.

В сфере медицины тоже грядет реформа - правительство впредь будет финансировать не бюджетные учреждения, а качественные услуги. На ее реализацию Кабмин предусмотрел ежегодный рост расходов от 56 млрд грн в 2017 году - до 81 млрд грн в 2020 году. Чтобы сделать медицинскую помощь более доступной, будет поддерживаться стратегия реимбурсации. На это в течение 2018-2020 годов намерены направлять по одному миллиарду гривен в год.

Еще одной новацией Бюджетной резолюции стало включение в документ анализа рисков, которые могут в перспективе повлиять на экономику страны. Теперь правительство вместе с бюджетом будет подавать на рассмотрение парламентом еще два документа - стратегию управления долгом и отчет о фискальных рисках.

Кабмин построил Бюджетную резолюцию на макроэкономическом прогнозе, который предусматривает, что экономика за следующие три года вырастет на 11%, а инфляция сократится до уровня 5%.

«Мы считаем, что это - консервативные цифры, и реформы, которые заложены в резолюции, дадут нам более быстрый темп роста», - сказал Данилюк.

Резолюция также предусматривает сокращение до 2020 года дефицита госбюджета до 2% с нынешних 3% ВВП, а также увеличение объемов ресурсов местных бюджетов.

Ежегодный бюджетный трансферт на покрытие дефицита Пенсионного фонда составит 141,3 млрд грн, а на проведение земельной реформы в 2018 году планируется выделить 453 млн грн, в 2019 году - 132 млн грн, в 2020 году - 297 млн грн.

От приватизации госсобственности правительство намерено выручить 17,1 млрд грн в 2018 году, 17,1 млрд грн - в 2019 году и 0,5 млрд грн - в 2020 году. Финансовая поддержка аграриев из общего фонда государственного бюджета к 2020 году будет увеличена до 8 млрд грн с 5,5 млрд грн в текущем году.

Правительство рассчитывает, что средняя заработная плата в Украине в 2017 году достигнет 7 тыс. грн, а в 2020 году - 10 тыс. грн, при этом «минималка» увеличится с нынешних 3,2 тыс. грн до 4,425 тыс. грн в 2020 году.

Прощание с кредиторами

Правительство на уходящей неделе объявило о планах в 2019 году завершить сотрудничество с основным кредитором Украины - Международным валютным фондом.

«Очень важно отметить, что мы в своих планах рассчитываем успешно завершить программу с МВФ в 2019 году, нам осталось не так много структурных реформ», – сообщил министр финансов.

По его мнению, ключевые реформы будут приняты парламентом на текущей сессии.

Старт пенсионной и земельной реформ, а также принятие законов о повышении эффективности приватизации позволят Украине рассчитывать на получение очередного транша кредита от МВФ летом или в начале осени. Его сумма составит более 1 млрд долл.

Кроме того, правительство ставит целью сократить уровень госдолга нашей страны с 70% ВВП на текущий момент до 55% ВВП к 2020 году.

Основой снижения уровня госдолга по отношению к ВВП должен стать рост экономики и, соответственно, сокращение пропорции, а также погашение ранее взятых кредитов.

Погашение обязательств по долгам в размере 14 млрд долл. в 2017-2019 годах, 11 млрд из которых нужно будет выплатить из госбюджета, Украина намерена обеспечить за счет выхода на международные рынки заимствований.

«Ключ к выплате - это выход на рынок на благоприятных условиях. Мы планируем выйти на рынок уже этой осенью. Очевидно, что получить благоприятные условия можно только в том случае, если ты показываешь прогресс в имплементации реформ, прогресс в программе сотрудничества с МВФ. Прогресс в сотрудничестве с МВФ станет хорошей точкой входа на рынок заимствований. Конечно, выплаты по долгам - это проблема, но процесс управляем», - подчеркнул министр финансов.

Соответственно, главная ставка в деле сокращения долговой нагрузки будет делаться именно на подъем экономики, которая, по словам Данилюка, после торговой блокады оккупированных территорий Донбасса стала более устойчивой к внешним рискам и выходит на стабильный экономический рост.

Сделать дороги безопасными

На уходящей недели правительство утвердило стратегию повышения уровня безопасности движения на 2018-2020 годы, которая ставит целью на 50% сократить смертность на автодорогах.

«Совместно с «Укравтодором» мы разработали план действий, который основывается на Стратегии безопасности движения-2020. Сюда входят инженерные стандарты – стандарты проектировки строительства и безопасности на дорогах, спасение – скорая медицинская помощь после аварии, правоохранительный контроль – контроль скорости, технического состояния транспортного средства, обучение – формирование поведения водителей и пешеходов», - рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, представляя стратегию на заседании правительства.

По его словам, смертность на дорогах в Украине остается самой высокой среди европейских стран.

«В 2016 году мы имели 3,5 тыс. смертей на дорогах, убытки экономики - в размере 4 млрд грн, а это 1,5-2% ВВП страны. Эта статистика немного лучше, чем в 2015 году, когда было около 5 тысяч смертей», - подчеркнул министр.

Для уменьшения аварийности на дорогах «Укравтодор» предлагает строительство минимум 500 кольцевых транспортных развязок вместо сегодняшних нерегулируемых перекрестков, обновление технических стандартов строительства дорог, обустройство минимум 1000 наземных пешеходных переходов, внедрение интеллектуальных транспортных систем, а также строительство объездных дорог в населенных пунктах.

Кроме того, будет создан координационный орган по дорожной безопасности во главе с премьер-министром. Этот орган объединит госорганы, которые вовлечены в систему безопасности на дорогах.

По словам исполняющего обязанности главы «Укравтодора» Славомира Новака, для обеспечения безопасности на дорогах необходимо снизить разрешительную скорость в населенных пунктах с 60 км/час до 50 км/час.

В целом, на повышение безопасности на дорогах Министерство инфраструктуры планирует в 2018 году направить более 1,6 млрд грн из собранных в дорожном фонде средств.

Власти намерены активизировать работу и над качеством дорожного покрытия. После жалоб Новака на «хроническое недофинансирование дорог за последние двадцать лет» правительство решило выделить на их ремонт в течение трех лет 154 млрд грн: в 2018 году - 32,6 млрд грн, 2019 году - 51,2 млрд грн, 2020 году - 69,8 млрд грн

При этом, по данным «Укравтодора», ежегодная потребность в финансировании автодорог оценивается не менее чем в 60 млрд грн.

Готовь сани летом...

На уходящей неделе правительство в очередной, уже четвертый раз продлило действие чрезвычайных мер в энергетике, действие которых стартовало в середине февраля для обеспечения стабильного энергоснабжения страны.

Четыре месяца назад объявление чрезвычайной ситуации в энергетике стало реакцией на блокаду поставок в Украину антрацита с оккупированных территорий Донбасса. Несмотря на то, что добыча угля велась компаниями, зарегистрированными в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступал на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозило остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.

Понимая всю сложность ситуации, правительство уже сейчас начало готовиться к отопительному сезону. Кабмин объявил, что на следующей недели проверит готовность регионов к зиме.

«На следующей неделе мы проведем совещание по подготовке к зиме. Надо, чтобы на местах посмотрели, как провели работу. Зима не за горами, но у нас есть 3,5 месяца, чтобы выполнить все необходимые подготовительные работы», - сказал Гройсман.

Между тем, в регионах, в том числе в столичном, уже начали звучать заявления о проблемах, которые могут возникнуть с учетом приближения отопительного сезона. Так, на уходящей неделе Иван Плачков - глава наблюдательного совета «Киевэнерго», крупнейшим акционером которого является ДТЭК Рината Ахметова, сообщил, что компания не в состоянии полноценно подготовиться к началу отопительного сезона из-за нехватки средств.

«Сегодня и «Киевэнерго», и Дарницкая ТЭЦ, и в общем энергокомплекс, и не только города Киева, не в состоянии подготовиться к отопительному сезону, потому что 87% денег автоматически забираются «Нафтогазом», при том, что газовая составляющая - 70%», - отметил Плачков.

По его словам, компания не в состоянии проводить полноценные ремонтные работы, финансировать подрядные организации, закупать необходимое оборудование.

«Следующий отопительные сезон состоится, но качество его будет низкое... «Киевэнерго» не сможет держать комфортную температуру энергоносителя, а также значительно снизится надежность тепло- и электроснабжения», - предупредил Плачков.

Таким образом, для качественной подготовки к отопительному сезону у правительства, государственных и частных энергокомпаний уже есть список конкретных задач, которые нужно решать в ближайшее время.

На следующей, третьей неделе пока прохладного июня страну ждут не менее важные экономические события: Украина планирует подать апелляцию по делу о взыскании 3 млрд долларов «долга Януковича» перед Россией, Госстат обнародует предварительные данные о валовом внутреннем продукте страны за первый квартал 2017 года и росте промпроизводства за май, что даст возможность прогнозно оценить - удастся ли правительству реализовать планы, заложенные в Бюджетной резолюции.

Ксения Обуховская