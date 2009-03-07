Ющенко: Пропорциональная система выборов себя не оправдала

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за проведение выборов в парламент по отрытым спискам, а в местные органы власти - по мажоритарной системе.

Об этом он сказал в своем выступлении в телепрограмме “Свобода на Интере”.

Президент подчеркнул, что пропорциональная система выборов не оправдала себя, и, в первую очередь, в местных органах власти. Он убежден, что необходимо вернуться к мажоритарной системе, или установить выборы по открытым спискам.

«Посмотрите на Верховную Раду, там есть секретарши, там есть водители, которых люди не знают», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также подчеркнул необходимость внесения изменений в Конституцию Украины. Глава государства отметил, что изменения в Основной Закон, внесенные в 2004 году, были непродуманными, и на сегодня предусмотренная Конституцией система власти приводит к конфликтам.

Президент выразил сожаление, что Блок Юлии Тимошенко и Партия регионов вышли из Конституционного совета, инициированного им для разработки проекта нового Основного Закона.