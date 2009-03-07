В Симферополе прошел «Марш пустых кастрюль»

Активистки Русской общины Крыма сегодня в ходе «Марша пустых кастрюль» в Симферополе потребовали объявить импичмент Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, более 100 женщин стучали ложками по пустым кастрюлям и скандировали: «Наши кастрюли пусты, наши дети голодны, наши мужья без работы, а Президент – без заботы!» и «Долой оранжевую власть!».

Люди вышли на акцию с транспарантами: «Долой Ющенко, Балогу, Стельмаха, Вакарчука, Вовкуна. Долой банкротов, русофобов и коррупционенеров!», «Мы за русский язык и культуру!», «НАТО нам не надо!».

«Мы желаем Президенту ЮЩЕНКО скорейшего импичмента, а руководителю его Секретариата и президентским министрам – скорейшего увольнения вслед за министром ОГРЫЗКО и судебных исков», – говорится в обращении к главе государства и членам его команды.

Женщины прошли маршем к зданию Представительства Президента Украины в Крыму, на забор которого они водрузили «подарки» для супруги главы государства Екатерины ЮЩЕНКО – туфлю, фартук, пустую кастрюлю, а также символические веночки с ленточками, где были написаны требования к В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, участницы акции на флагштоке закинули через забор на территорию представительства трехлитровую банку с гривнями и надписью «Семейству Ющенко на билет в Америку».

Отстранить от власти В.ЮЩЕНКО они также потребовали от премьер-министра, лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и главы Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА. «Мы призываем вас сесть за стол переговоров и достигнуть договоренностей, которые бы позволили избавить Украину от притязаний режима В.ЮЩЕНКО», – говорится в обращении к Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧУ.