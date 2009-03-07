Досрочные выборы в ВР надо провести до выборов Президента
Замглавы СП Бессмертный
Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ высказывается за проведение досрочных парламентских выборов еще до выборов Президента.
Об этом он сказал во время программы «Свобода на Интере» 6 марта поздно вечером.
"Несомненно, лучшим вариантом было бы, чтобы парламент первым прошел горнило выборов перед президентскими выборами. Чтобы сформировалась стабильная исполнительная власть, правительство. Тогда очень легко пройти горнило президентской кампании", - отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.
По его убеждению, кто бы ни стал новым Президентом, он все равно будет вынужден объявить досрочные парламентские выборы. "Кто бы ни стал Президентом в этом государстве, у него есть только один выход – разогнать этот парламент", - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.
В то же время, присутствующий на программе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не ответил на аналогичный вопрос о целесообразности досрочных парламентских выборов.