Милиция не следит за сотрудниками СБУ

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Михаил КЛЮЕВ заявляет, что работники милиции не ведут внешнее наблюдение за сотрудниками СБУ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, так он прокомментировал заявление первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО о том, что работники органов внутренних дел ведут внешнее наблюдение за сотрудниками СБУ.

М.КЛЮЕВ отметил, что указанное утверждение не соответствует действительности, а подобные заявления безосновательно возмущают общественное мнение и противоречат духу партнерства между правоохранительными органами.

В случае появления подобных обвинений, которые вводят в заблуждение общественность относительно настоящих действий работников милиции, Министерство внутренних дел будет обращаться в суд с целью привлечения должностных лиц, причастных к распространению неправдивой информации, к ответственности в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 марта во время телепрограммы “Свобода на Интере” В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что работники органов внутренних дел и налоговой милиции ведут внешнее наблюдение за сотрудниками СБУ.

Он связывает наблюдение с проведением СБУ следственных действий по уголовному делу против должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины», которые проводятся в офисе компании.