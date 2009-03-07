Милиция не следит за сотрудниками СБУ
МВД опровергает Хорошковского
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Михаил КЛЮЕВ заявляет, что работники милиции не ведут внешнее наблюдение за сотрудниками СБУ.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, так он прокомментировал заявление первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО о том, что работники органов внутренних дел ведут внешнее наблюдение за сотрудниками СБУ.
М.КЛЮЕВ отметил, что указанное утверждение не соответствует действительности, а подобные заявления безосновательно возмущают общественное мнение и противоречат духу партнерства между правоохранительными органами.
В случае появления подобных обвинений, которые вводят в заблуждение общественность относительно настоящих действий работников милиции, Министерство внутренних дел будет обращаться в суд с целью привлечения должностных лиц, причастных к распространению неправдивой информации, к ответственности в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 6 марта во время телепрограммы “Свобода на Интере” В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что работники органов внутренних дел и налоговой милиции ведут внешнее наблюдение за сотрудниками СБУ.
Он связывает наблюдение с проведением СБУ следственных действий по уголовному делу против должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины», которые проводятся в офисе компании.