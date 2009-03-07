Независимость Украины признана Россией только де-юре

Москва строит отношения с Украиной по принципу реванша, считает директор российского Института энергетической политики Владимир МИЛОВ.

В интервью УНИАН он сказал: «К сожалению, политика России по отношению к Украине до сих пор не основана на полном фактическом признании украинского государственного суверенитета. Наши руководители подспудно считают Украину «территорией своего влияния».

«Недавно один мой коллега, иностранный дипломат, привел очень хорошую аналогию: политики в Лондоне де-факто признали независимость Ирландии лишь спустя три четверти века после ее признания де-юре. К сожалению, и Россия (не только ПУТИН, а российская политическая элита в целом) ведут себя по отношению к Украине так, как будто это не полностью суверенная страна. Это плохо», - добавил В.МИЛОВ.

Он убежден, что основной целью российской внешней политики в последние годы является не выстраивание равноправных отношений на принципах стратегического партнерства, а попытка теми или иными способами установить контроль над происходящим в Украине.

По мнению В.МИЛОВА, ярче всего это проявилось в ходе президентских выборов 2004 года, когда Россия откровенно сделала ставку на понравившегося ей кандидата, вмешивалась во внутренние дела Украины, чтобы привести «своего» кандидата к власти, и в итоге испортила отношения с большой частью украинской элиты. Кроме того, история с теми выборами и Оранжевой революцией, в которой имперская политика России потерпела поражение, нанесла серьезный отпечаток на последующие отношения, добавил он.

Также В.МИЛОВ подчеркнул, что вместо того чтобы извлечь урок из этой ситуации и начать воспринимать Украину как равного партнера, Москва построила отношения на принципах реванша – попытках мести, дискредитации сложившейся в Украине после Оранжевой революции политической системы.

«По газовому конфликту видно, что российские власти по-прежнему пытаются влиять на внутреннюю политику Украины. Это неправильно. Нам надо менять вектор политики по отношению к Украине. Нужно осознать, что Украина – это суверенное государство, которое будет проводить самостоятельную политику, исходя из собственных интересов. И в наших интересах - достижение долгосрочных стратегических договоренностей с этой страной путем переговоров и компромисса», - считает российский эксперт.

Он убежден, что всякие попытки влиять на то, кто будет в Украине Президентом или премьером, на принятие решений в Украине, ее внешнюю политику – все это России следует прекратить и перейти на отношения, основанные на равноправии.

«Пока этого не случится, у нас постоянно будут возникать проблемы», - отметил В.МИЛОВ.