Медведев: Москва должна стать мировым финансовым центром

Российские власти, несмотря на кризис, не намерены отказываться от идеи формирования в Москве мирового финансового центра и от решения приоритетных соцзадач, в частности в сфере демографии, медицины и жилищного строительства, заявил президент РФ Дмитрий Медведев в своем видеоблоге, очередная запись в котором опубликована на сайте главы государства.

Как сообщает РИА Новости, Медведев подвел итоги года на посту президента - ровно 12 месяцев назад ЦИК опубликовал официальные результаты президентских выборов. "Если говорить об экономике, то, безусловно, самым главным, самым важным моментом стал финансовый кризис, который сегодня существует практически во всех развитых странах. И в этой связи я хотел бы еще раз сказать, что одной из своих самых главных задач на посту президента я считал и считаю стабильное социально-экономическое развитие нашей страны", - сказал Медведев. По его словам, необходимо последовательно реализовывать все намеченные решения для исправления демографической ситуации в стране. "Конечно, их придется адаптировать к кризисной ситуации, но это не значит, что их придется останавливать. Наоборот, вы знаете, что не так давно было принято решение разрешить использовать материнский капитал для погашения ипотечных кредитов не с 2010 года, а прямо с 2009 года. И уже сегодня Пенсионный фонд России выдал почти миллион сертификатов на материнский капитал", - сообщил президент. Продолжится работа ипо медицинским вопросам, по снижению смертности от острого инфаркта миокарда, от инсультов, от злокачественных заболеваний и от дорожных травм, добавил он. "Эти программы будут профинансированы, и, как я уже говорил, те средства, которые мы раньше намечали выделить на реализацию национальных проектов, они выделяются в полном объеме", - сказал Медведев.

Говоря о ситуации в сфере жилья, глава государства подчеркнул важность сохранения возможностей развития строительного комплекса и необходимость строить как можно больше хорошего жилья эконом-класса. "Потому что строительный комплекс и строительство жилья всегда давали и будут давать так называемый мультипликативный эффект, создавая и новые рабочие места и позволяя решать самую главную социальную задачу обеспечения жильем. Мы предпримем все необходимые меры для этого. В частности, реализуются крупные программы как по линии наших фондов, специально для этого созданных, так и по линии министерства обороны, в той части, которая касается выделения жилья или финансирования жилья для военнослужащих", - сообщил президент. Одна из крупных амбициозных задач - формирование в Москве мирового финансового центра - сегодня не является задачей номер один, но это не значит, что от нее нужно отказаться, заявил Медведев. "Наоборот, кризис мировых валют и ситуация вокруг доллара, ситуация вокруг существующих финансовых рынков, деятельности мировых финансовых структур ставит в повестку дня задачу создания новой мировой финансовой архитектуры. Что означает, что у рубля по-прежнему есть все возможности, в конечном счете, стать одной из резервных финансовых единиц, одной из мировых резервных валют", - отметил президент.