Японские профсоюзы: Высокие технологии уничтожили нашу экономику

В Токио прошла массовая акция протеста профсоюзов. На улицы города вышли тысячи людей. Их требование - в условиях экономического кризиса власти должны пересмотреть свою политику и начать решать социальные проблемы. Официальное название многотысячной акции протеста профсоюзов в центре Токио звучит как "Борьба за качество жизни". Она проводится ежегодно в первую субботу марта, но в 2009 году слоган митинга актуален как никогда.

Главным противником в борьбе за качество жизни для японцев, как и для остального мира, на сей раз выступает глобальный экономический кризис. "Основные трудности в социальной сфере сегодня связаны с тем хаосом, который царит в мировой экономике. Мы собрались здесь, чтобы потребовать от властей пересмотреть нынешнюю политику и вернуться к решению социальных проблем",- говорит представитель митингующих Тоёкадзу Исака.

В настоящее время в Японии насчитывается почти 3 миллиона безработных. При этом их армия увеличивается рекордными в послевоенной истории темпами. Осенью прошлого года безработица была на уровне 3%, а к началу года составила уже свыше 4%. Больше всего в Японии сейчас говорят про обострение социального неравенства. Повышение зарплат – основное требование к работодателям. "Зарплаты не хватает. В одиночку добиться ничего нельзя. Но если мы объединим усилия, как сегодня, я надеюсь, сможем добиться своей цели",- считает вышедший на митинг житель Токио Кацуми Ямадзака.

Надеждам на лучшее противостоит неумолимая статистика. Экспортно-ориентированная экономика Японии терпит колоссальные убытки. Объемы поставок товаров за границу упали почти на 50%. Дефицит внешней торговли достигает 10 миллиардов долларов в месяц - таких потерь не было за всю историю страны. Святая святых второй экономической державы - автопром и хайтэк - переживают масштабное падение продаж. Спрос на новые машины внутри страны сократился на 30%. У любой из известных электротехнических корпораций убытки исчисляются миллиардами долларов.

Ситуация в экономике Японии продолжает ухудшаться. Меры правительства, которое выделяет гигантские суммы из бюджета на поддержание компаний, не дают желаемого результата. Массовая акция профсоюзов, проходящая в субботу, - попытка напомнить властям о том, что без должного внимания к простым гражданам достаточно мирная борьба за качество жизни может приобрести гораздо более серьезные формы борьбы за выживание.