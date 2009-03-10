Литвин выступает за консультации властей и лидеров фракций

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за проведение консультаций между руководством страны и лидерами парламентских фракций относительно кандидатуры на должность министра иностранных дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам, находясь в Черкасской области.

«Я считаю, что для того, чтобы решения принимались в положительном измерении, нужно проводить соответствующие консультации», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом Председатель ВР выразил убеждение, что на должность министра иностранных дел нужно подбирать тех людей, которые будут способны проводить разумную внешнюю политику.

Кроме того, подчеркнул В.ЛИТВИН, на сегодняшний день нужно дать ответ на вопрос, есть ли у нас внешняя политика, и насколько она соответствует запросам, потребностям, интересам Украины и украинского общества.

«Я думаю, что на этот вопрос ответ будет абсолютно негативный. А тех, кто будет активно выступать с оппонированием, я хочу спросить, кто к нам из мировых лидеров за последнее время в Украину приезжал, и на каком уровне принимали Украину и ее представителей в мире», - сказал спикер.

В.ЛИТВИН также подчеркнул, что пока у него не было никаких переговоров с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, касающихся кандидатуры министра иностранных дел.

«Я убежден, что Верховная Рада Украины должна принимать адекватные решения. Право Президента подать кандидатуру, а обязанность ВР - принять соответствующее решение», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, парламентская коалиция 6 марта направила Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО обращение о внесении в Верховную Раду представления о назначении Бориса ТАРАСЮКА министром иностранных дел Украины.

Б.ТАРАСЮК уже занимал должность министра иностранных дел с февраля 2005 года по февраль 2007 года.

Прежнего главу МИД Владимира ОГРЫЗКО Верховная Рада уволила 3 марта.

5 марта В.ОГРЫЗКО обратился к Президенту с просьбой не вносить его кандидатуру на должность главы МИД. Он отметил, что считает невозможным «продолжать работу при таком руководстве Кабмина».