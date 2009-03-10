Балога выступает за досрочные парламентские выборы
Есть все основания
Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что на сегодня есть все основания для объявления досрочных парламентских выборов.
Об этом он заявил в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.
В частности, он убежден, главным основанием для этого является отсутствие коалиции в парламенте. Ведь, по его словам, новая коалиция не имеет 226 голосов, а также в нарушение Конституции она не сформировала новое правительство.
В то же время В.БАЛОГА выразил уверенность, что Президент не пойдет на роспуск парламента, если на это не будет согласия Верховной Рады.
«Это зависит от парламента (роспуск – УНИАН), поскольку создавать сегодня очередное возмущение, дальше пускать страну в хаос - Президент на это никогда не пойдет», - отметил глава Секретариата.