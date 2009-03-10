Хорошковский: Турчинова может посетить «Альфа»

Заместитель главы Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не исключает, что спецподразделения «Альфа» могут появиться в кабинете первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

Рассказывая о недавних событиях в «Нафтогазе Украины» относительно попытки выемки документов спецподразделениями СБУ, В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что по данным его структуры, ряд документов, касающихся спорных 11 млрд. кубометров газа, находятся у А.ТУРЧИНОВА.

«Если мы этих документов не получим, пусть тогда не удивляются, что спецподразделения «Альфа» появятся в кабинете первого вице-премьера», - сказал он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ подчеркнул, что не нужно политизировать расследование данного уголовного дела. При этом он подчеркнул, что речь идет о коррупции в высших эшелонах власти. Он напомнил, что если вина высшего руководства страны будет доказана, то им угрожает 12 лет лишения свободы в соответствии с украинским уголовным законодательством за незаконный отбор газа у частной компании.

Отвечая на вопрос, с чем связана реакция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая обвинила Президента Виктора ЮЩЕНКО в покровительстве «РосУкрЭнерго», В.ХОРОШКОВСКТЙ отметил, что это «нервная реакция, которая свидетельствует, что люди осознают свою неправоту».

Как сообщал УНИАН, 4 марта СБУ проводила обыск в здании НАК "Нафтогаз Украины" в Киеве.

СБУ 2 марта возбудила уголовное дело по факту завладения должностными лицами НАК "Нафтогаз України" по предварительному сговору группой лиц 6,3 миллиарда кубометров транзитного природного газа на сумму свыше 7,4 миллиарда гривен.

В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

Служба безопасности заявила, что расследование уголовного дела происходит под надзором Генеральной прокуратуры Украины и в строгом соответствии с законом с использованием всех полномочий, предоставленных службе.

Вечером 4 марта премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» возник не из-за противостояния Президента и премьера, а является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.