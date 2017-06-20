Time Warner договорилась со Snapchat о сотрудничестве на $100 миллионов

Time Warner, владеющая компаниями CNN, Time Inc. и Warner Bros, заключила сделку со Snap о создании шоу на $100 млн. Об этом сообщает Republic со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает WSJ, в течение двух лет Time Warner будет создавать для компании, владеющей мессенджером Snapchat, короткометражные шоу длиной 3–5 минут, в том числе драмы и комедии. По планам, Time Warner будет выпускать до десяти короткометражек в год.

Читайте такжеБританские ученые признали Instagram самой опасной для здоровья соцсетью

Кроме того, по условиям сделки, партнеры Time Warner будут размещать рекламу в Snapchat. Речь идет о HBO, Warner Bros и Turner. При этом 50% рекламного дохода Time Warner оставит себе, остальное получат партнеры.

В компании Time Warner надеются, что сотрудничество со Snap поможет привлечь более широкую аудиторию к их телевизионному и видеоконтенту.

В марте Snap вышла на IPO, на первых торгах акции компании выросли на 45% до $24,6 за акцию (первичное размещения бумаг Snap изначально было оценено по $17).

В первой после IPO отчетности компания зафиксировала убыток в первом квартале 2017 года в размере $2,2 млрд. В аналогичном периоде 2016 года этот показатель был более чем в двадцать раз ниже ($104,6 млн). После публикации отчета основатели Snap Эван Шпигель и Бобби Мерфи потеряли $2,4 млрд.