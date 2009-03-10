АНОНС на 10 марта 2009 г

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко проведет селекторное совещание по вопросам выплаты заработной платы в регионах.

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10-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Усиление роли профсоюзов в условиях кризиса. Попытки внешнего захвата Федерации профсоюзов Украины”. В работе примет участие председатель Федерации профсоюзов Украины, народный депутат Василий Хара (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Круглый стол на тему: “Что ожидает украинского мигранта по возвращении в Украину? Вопросы: Из-за мирового финансового кризиса украинцы теряют работу на Западе. Какая судьба ожидает украинских трудовых эмигрантов за рубежом? Открыта ли Украина к возвращению украинских эмигрантов? и другие. Участники: Арсений Яценюк, народный депутат Украины, основатель фонда Open Ukraine; Любомир Гузар, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Украинской Греко-католической Церкви, кардинал; Андой Суливан, доктор психологии и др..

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Накануне Международного дня защиты потребителей, состоится круглый стол на тему: "Кто защитит права потребителей в условиях финансово-экономического кризиса?". Ожидается участие: первого Президента Украины Л.Кравчука.

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В рамках ежегодной выставки “Инетрнефтегаз 2009” состоится круглый стол на тему: “Украинские недра в противовес российскому газу”. Участники: президент Ассоциации “Газовые трейдеры Украины” Роман Сторожев; первый зам.директора Украинского центра содействия иностранным инвестициям Сергей Хаперский; руководитель Департамента недро- и природопользования аграрных земельных отношений и недвижимости Национальной правой палаты Вадим Мохов и др.

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Состоится видеомост Киев-Москва на тему: «Конфликт в “Нафтогазе”: хозяйственный спор или политическое противостояние?» Участники в Киеве: Валентин Землянский, руководитель пресс-службы «Нафтогаза»; Святослав Олийнык, депутат ВРУ (БЮТ); Андрей Портнов, депутат ВРУ (БЮТ); Александр Нарбут, независимый эксперт по энергетическим вопросам; Приглашены официальные представители Службы безопасности Украины, Государственной таможенной службы Украины, компании РосУкрЭнерго.

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Пресс-конференция на тему: «Об итогах работы аграрного сектора за январь-февраль 2009 года и мероприятиях по организованному проведению комплекса весенне-полевых работ». В работе примет участие министр аграрной политики Украины Юрий Мельник.

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Начнется третье заседание пресс-клуба "Антикризис", посвященное обсуждению ситуации в горно-металлургическом комплексе Украины. Участники: ген.директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимир Бойко, зам.министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко, директор госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк, президент Украинской ассоциации металлотрейдеров Андрей Федосеев, старший аналитик инвестиционной группы "Сократ" Дмитрий Хорошун.

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Пресс-конференция председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Украины П.Вербицкого на тему: “Об изъятии из обращения свыше 4 тыс. тонн опасной продукции в Днепропетровске”.

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