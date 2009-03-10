В РФ выросло число женщин-руководителей

С начала экономического кризиса в России число женщин, которые занимают руководящие должности, выросло с 30% до 40%, сообщает Би-би-си.

Таковы данные исследования компании PriceWaterhouseCoopers. И ничего удивительного, ведь из уволенных и уволившихся за последний год больше половины - мужчины.

По данным другого исследования, в среднем по миру лишь в каждой четвертой компании женщина занимает руководящую должность. При этом больше всего директоров женского пола на Филиппинах. Далее следует Россия, а замыкает этот рейтинг Бельгия и Япония.

Первая причина кроется в особенности женского характера, говорит директор по маркетингу, коммуникациям и развитию бизнеса PriceWaterhouseCoopers Екатерина Шапочка.

"В целом я думаю, что эта ситуация вызвана общими настроениями, общими сигналами, которые посылает российское правительство, говоря о помощи женщинам в построении их карьеры", - считает Шапочка.

"Если говорить о кризисе, то женщины более лояльны, они менее подвержены ротации на руководящих позициях. Они более ответственны, у них чувство риска развито менее сильно. И логично, что в период кризиса многие руководящие позиции будут предлагаться женщинам", - добавляет она.

В некоторых компаниях руководствуются и меркантильными соображениями, объяснила директор компании "АНКОР Банки, финансовые услуги" Ирина Авдонина: "Первой реакцией компании на кризис были изменения организационной структуры. Несколько функций стали сливаться в одну, несколько отделений стали сливаться в одно подразделение. На первое место вышла необходимость экономить бюджеты", - рассказывает Авдонина.

"Так как женщины в компаниях могут традиционно получать немного меньше, чем мужчины, естественно, компании-работодатели предпочитают оставить на работе более дешевый персонал, а это традиционно женский пол", - поясняет она.

Женщине, однако, никогда не предложат стать президентом компании и очень редко - генеральным директором. По крайней мере, в банке, страховой компании, автомобильном концерне или строительной компании.

Женщины задействованы все больше в сфере ритейла или сервисного обслуживания. И хотя в этих отраслях громких банкротств пока не было, сокращения там идут, что называется, по полной программе.

По прогнозам Международной организации труда, именно женщин будут чаще увольнять в кризис. Всего безработных к концу года станет 55 миллионов, из них почти половина - женщины.

Сильнее, чем в других странах безработица среди женщин вырастет в Латинской Америки, а меньше - в Юго-Восточной Европе, странах СНГ и Восточной Азии.

Мужчины шли на рискованные сделки, мужчины занимались спекуляциями на фондовых биржах и накручивали цены на нефть. А расхлебывать последствия бравых действий руководителей мужского пола придется всем, - заключает эксперт.