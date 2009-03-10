ООН обеспокоена коррупцией в Украине

Члены рабочей группы по безосновательным задержаниям Совета Организации Объединенных Наций по правам человека обеспокоены «безудержной» коррупцией в правоохранительной системе Украины.

Как сообщает Центр новостей ООН, в Женеве продолжается 10-я сессия Совета по правам человека. На рассмотрение ее участников представлен доклад о результатах визита Рабочей группы по безосновательным задержаниям в Украине. В нем выражена обеспокоенность «безудержной» коррупцией в Украине, пронизывающей всю правоохранительную систему.

Члены Рабочей группы заявили, что обеспокоены большим числом задержаний, производимых в стране, многие из которых не регистрируются. Одной из главных причин безосновательных задержаний в Украине Рабочая группа считает сосредоточение полномочий в Генеральной прокуратуре, которая обладает функциями, как в области уголовного преследования, так и в области надзора. Еще одной причиной является неэффективная система защиты по уголовным делам. Эксперты полагают, что общая ситуация усугубляется безудержной коррупцией, пронизывающей все правоохранительную систему.

Члены Рабочей группы по безосновательным задержаниям по приглашению правительства посетили Украину в конце 2008 года. Делегация встретилась с представителями государственных органов, гражданского общества, родственниками лиц, содержащихся под стражей, сотрудниками внутренних механизмов мониторинга и представителями международных и региональных организаций в Киеве, Донецке, Симферополе, Севастополе, Львове, Ужгороде, Мукачево и Чопе. Члены группы провели личные конфиденциальные беседы со 138-ю содержащимися под стражей лицами и примерно 100 коллективных бесед в 21 учреждении, где содержатся лица, лишенные свободы.

Представители ООН отметили хороший уровень сотрудничества со стороны правительства Украины и обратили внимание на различные реформы в системе отправления правосудия, проведенные со времени провозглашения страной независимости в 1991 году. Они также выразили удовлетворение в связи с существованием ряда механизмов мониторинга, таких как омбудсмен, мобильные группы по мониторингу и общественные советы, выступающие в качестве инструментов борьбы с безосновательными задержаниями, хотя и отметили, что существует потребность в дальнейшем укреплении этих механизмов