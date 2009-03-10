Литвин предлагает Президенту и премьеру «круглый стол»

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, лидеров парламентских фракций и всех политиков провести общенациональный круглый стол относительно обустройства Украины.

Об этом говорится в обращении В.ЛИТВИНА, размещенном на сайте Верховной Рады Украины.

Председатель ВР считает, что все ветви власти должны выйти на общее понимание того, как обустроить страну, в первую очередь, через однозначное решение вопроса организации власти.

“Нужно, в конце концов, дать ответ на, похоже, уже извечный для нас вопрос - мы за европейское парламентское или авторитарное президентское государство”, - сказано в обращении.

По словам В.ЛИТВИНА, без этого мы не сможем обеспечить эффективное управление страной и не сможем хоть как-то противостоять экономическому кризису да и в целом всем вызовам ХХI века.

“Обращаюсь ко всем украинским лидерам с предложением немедленно приступить к обсуждению предложенных вопросов обустройства страны. Призываю начать с консультаций, определения повестки дня необходимой серии общенационального круглого стола. Он должен приобрести постоянный характер”, - сказал он.

При этом, по мнению председателя ВР, этот диалог должен происходить без взаимных обвинений и оскорблений.