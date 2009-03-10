Главное на 10 марта (день)

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Хроника дня

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В Украине инфляция в феврале замедлилась

В Украине инфляция в феврале 2009 года составила 1,5%.

Согласно данным, обнародованным Государственным комитетом статистики Украины, темп роста потребительских цен в минувшем месяце снизился почти вдвое по сравнению с январем 2009 года (инфляция в январе - 2,9%).

Индекс потребительских цен за два месяца 2009 года составил 104,4%.

Инфляция в феврале 2009 года в годовом измерении (к соответствующему месяцу прошлого года) также снизилась, составив 20,9%. В январе этого года данный показатель равнялся 22,3%.

Индекс цен производителей промышленной продукции составил в прошлом месяце 101,8% (в январе – 100,2%). Индекс цен производителей промышленной продукции за два месяца 2009 года – 102,0%.

В феврале цены производителей промышленной продукции выросли на 19% против февраля 2008 г.

Денежная масса в Украине уменьшилась

В Украине монетарная база в феврале уменьшилась на 3,7% (с начала года - на 7,1%) – до 173,4 млрд. грн. При этом денежная масса уменьшилась на 4,6% (с начала года - на 8,7%) – до 470,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, объем наличности вне банков в феврале уменьшился на 1,8% (с начала года – на 4,7%) – до 147,5 млрд. грн. В то же время ее удельный вес в структуре денежной массы на протяжении февраля вырос до 31,3% по сравнению с 30,5% на начало месяца.

По итогам февраля объем корсчетов банков снизился на 17,3% ( с начала года – на 19,2%) – до 15,1 млрд. грн.

Национальный банк в феврале осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 15,2 млрд. грн. с начала года – почти 20 млрд. грн. Нацбанк в феврале осуществил операции по мобилизации средств банков на сумму 1,95 млрд. грн., с начала года – 3,4 млрд. грн.

Средневзвешенная процентная ставка по рефинансированию за февраль составила 17,2% годовых.

Бюджет перевыполнен на 2,9%

Государственный бюджет за январь-февраль 2009 года перевыполнен на 2,9%, заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время селекторного совещания по вопросам выплаты заработной платы в регионах.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата КМУ, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что поступления в государственный бюджет предусматривались в сумме 26,8 млрд. грн., а мобилизовано доходов в общий и специальный фонды госбюджета 27,6 млрд. грн. „Мы способны в кризис работать и давать результат”, - подчеркнула глава правительства.

По словам премьер-министра, перевыполняются и поступления в Пенсионный фонд, которые за январь составили 121%, а за февраль - 116%: „Нет никаких сомнений, что до конца года пенсии будут выплачиваться своевременно”.

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что досрочно выполняются и дотации выравнивания местным бюджетам, что дает возможность своевременно выплачивать зарплаты и социальные выплаты.

Она заверила, что правительство и в дальнейшем в полном объеме будет выполнять свои обязательства по наполнению государственного бюджета и выплатам всех социальных платежей. „Украина в результате финансового кризиса будет находиться в тяжелых условиях. Но в то же время все наши оценки, аналитические материалы относительно сложившейся ситуации свидетельствуют о том, что Украина будет выполнять бюджет и будет платить”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, сейчас нет никаких оснований для существования задолженности по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы.

Премьер-министр отметила, что правительство внимательно отслеживает ситуацию с выплатой зарплаты бюджетникам в регионах и принимает меры по недопущению задолженностей. Но в то же время, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, существуют регионы, в которых такая задолженность есть.

В Украине выросла задолженность по зарплатам

С начала года задолженность по выплате зарплат в целом по Украине выросла на 9% - до 1 млрд. 223 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе селекторного совещания по вопросам выплаты зарплат в регионах.

По ее словам, это общая сумма, касающаяся всех направлений, как государственных, так и частных предприятий.

Ю. ТИМОШЕНКО отметила, что долги по зарплатам выросли в 18 регионах, ряд регионов долги сократил.

По словам премьер, в Киеве долги по зарплате выросли на 45 млн. грн., что «говорит о неконтролируемой ситуации».

Как сообщал УНИАН, в Украине задолженность по выплате заработной платы за январь 2009 года увеличилась на 36%, или на 401,6 млн. грн., и на 1 февраля т.г. составляла 1 млрд. 525 млн. 110 тыс. грн. (на 1 января с.г. задолженность составляла 1 млрд. 123,5 млн. грн.). В Киеве долги по зарплате впервые за 9 лет превысили 100 млн. грн. - на 1 февраля составляли 147,053 млн. грн.

Кабмин наметил пути погашения долгов по зарплате

Правительство намерено досрочно возвращать задолженность по налогу на добавленную стоимость предприятиям, которые имеют долги по выплате заработной платы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ходе селекторного совещания по вопросам выплаты зарплаты в регионах.

По ее словам, при участии Министерства труда и социальной политики ведется мониторинг задолженности по зарплате по предприятиям страны.

Премьер отметила, что правительство разработало новый антикризисный подход сокращения задолженности зарплат. Так, тем предприятиям, на которых имеются долги по зарплате, будет досрочно возвращаться задолженность по НДС. Правительство возьмет под контроль дебиторов предприятий-должников. В частности, платежеспособных дебиторов правительство возьмет под контроль в части их расчетов по долгам, в то же время дебиторы, которые имеют долги по зарплате, будут взяты на учет в части обеспечения возмещения задолженности по НДС.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, кроме того, долги по зарплате будут выплачиваться через Стабилизационный фонд таким же путем, как это было сделано с Харьковским и Киевским авиазаводами.«В каждой области есть предприятия, которые могут иметь государственный заказ», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодня нет оснований для того, чтобы была хоть одна копейка задолженности по выплате зарплаты для бюджетной сферы, но в то же время есть три области, где такая задолженность существует.

Как сообщал УНИАН, 15 января Ю.ТИМОШЕНКО на совещании с губернаторами и мэрами областных городов предложила прекратить досрочное возмещение НДС предприятиям, которые увольняют сотрудников. По ее словам, с такой просьбой она обратилась в Государственную налоговую администрацию.

“Досрочно возвращать не будем (НДС – УНИАН), пока не будет выплачена зарплата, и давайте скоординируемся, что мы возвращение НДС делаем в том случае, если за счет этих средств предприятия выплачивают долги по зарплате и не сокращают зарплату, не посоветовавшись с профсоюзами”, – сказала она.

МВФ принял "письмо трех"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Международный валютный фонд принял совместное письмо от Президента и премьера Украины. Об этом она сообщила сегодня журналистам, отвечая на вопрос относительно информации о наличии соответствующих требований повысить пенсионный возраст от Международного валютного фонда.

«Все обращения к МВФ приняты, мы сейчас работаем над тем, чтобы в ближайшее время миссия МВФ смогла возвратиться в Украину», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что пенсионный возраст в Украине не будет увеличен. «Хочу подчеркнуть и опровергнуть все инсинуации относительно того, что будет увеличен пенсионный возраст для мужчин и женщин. Пока я премьер-министр - никто не сможет увеличить пенсионный возраст», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, пенсионный возраст останется на нынешнем уровне и не изменится. (На сегодняшний день в Украине пенсионный возраст составляет: для женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет – УНИАН.)

Как сообщал УНИАН, 3 марта 2009 года Украина направила МВФ проект официального письма о намерениях последующего сотрудничества с фондом, которое является согласованной позицией украинской власти, за подписями Президента Виктора ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО и главы НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА.

7 марта еженедельник «Зеркало недели» опубликовал информацию о том, что совместное обращение Президента Украины, премьер-министра и председателя Национального банка Украины к Международному валютному фонду было возвращено отправителям на доработку. Источники издания сообщили, что обращение высших должностных лиц Украины к руководству МВФ, направленное на получение второго транша кредита в размере 16,5 млрд. долларов, вернулось к отправителям на доработку без рассмотрения руководством фонда.

По информации радио "Свобода", кроме уменьшения дефицита бюджета или нахождения реальных источников его финансирования, МВФ выдвигает Украине еще ряд условий, в частности, повышение тарифов на газ собственной добычи, который используется для потребностей населения, ежегодное увеличение пенсионного возраста, тарифов на услуги ЖКХ.

Литвин: Украина не может выполнить все рекомендации МВФ

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что при сегодняшних реалиях в Украине нельзя выполнить все условия Международного валютного фонда для дальнейшего сотрудничества с этой организацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в интервью журналистам, находясь в Черкасской области.

«Есть ряд рекомендаций Международного валютного фонда, которые, очевидно, не могут быть реализованы в обозримой перспективе Украиной», - сказал В.ЛИТВИН. В частности, по его словам, это касается повышения каждый год пенсионного возраста, повышения тарифов на ЖКУ.

В.ЛИТВИН объясняет это тем, что необходимо учитывать уровень материально-социального обеспечения и экономическую ситуацию. «Поэтому нам нужно исходить из того, что нужно сделать, чтобы мы предсказуемо развивались, и тогда с нами будут сотрудничать”, - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, которая пострадала от мирового финансового кризиса.

Президент приостановил разрешительный порядок повышения цен производителями

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 6 марта остановил действие некоторых положений постановления Кабинета министров от 6 августа 2008 года №709.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, указанным постановлением внесено изменения в Порядок декларирования изменения оптово-отпускных цен на продовольственные товары, утвержденного постановлением Кабмина от 17 октября 2007 года №1222.

“Изменения эти имеют без преувеличения революционный характер. Вместо информативного порядка декларирования субъектом ведения хозяйства намерения изменить цены установлен разрешительный.

Каждый субъект, от маленького производства до фабрик и заводов, производящих украинскую продукцию, которые в это сложное время обеспечивают занятость населения и производство наиболее социально важных товаров, при повышении оптово-отпускных цен на 1 процент должны собирать пакет документов и нести его в территориальные органам Государственной инспекции по контролю за ценами”, - отмечается в сообщении.

По результатам анализа этой информации повышение цен может быть согласовано или несогласовано, причем критериев для признания такого повышения необоснованным и отказа в согласовании данным постановлением Кабинета Министров не предусмотрено.

Более того, несмотря на тот факт, что предприятие может находиться в селе, за сотню километров от областного центра, оно по получении положительного заключения Госценинспекции должно нести новый пакет документов соответственно в Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевскую и Севастопольскую городские госадминистрации и просить чиновников разрешить ему продавать свою продукцию. “И таких предприятий - сотни тысяч”, - замечает пресс-служба Президента.

Вместе с тем в сообщении отмечается, что “импортная продукция без лишних хлопот завозится и продается по любой цене”.

Такой подход ограничивает установленное Конституцией право владельцев на распоряжение своей собственностью, создает угрозу устранению, ограничению или искажению конкуренции.

Кроме того, создаются основания для повышения тенизации производства и торговли, роста коррупции и возникновения дефицита на отдельные товары. Учитывая тот факт, что постановление распространяется на социально значимые товары, перебои с их продажей будут иметь значительные негативные последствия.

Руководствуясь вышеупомянутым, Президент Украины принял решение об остановке отдельных положений постановления Кабинета Министров от 6 августа 2008 года №709.

Также глава государства обратился в Конституционный Суд Украины для решения вопроса о конституционности данного постановления правительства.

Аграрный фонд готов выкупить все залоговое зерно по рыночным ценам Аграрный фонд готов выкупить все зерно, которое по залоговым ценам передано в Аграрный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после совещания с губернаторами областей.

«Я уведомила всех глав облгосадминистраций, что мы наполнили деньгами Аграрный фонд, и Аграрный фонд готов выкупить все зерно, которое по залоговым ценам передано в Аграрный фонд, причем по рыночным, а не минимальным ценам», - отметила она.

По ее словам, это позволит высвободить дополнительно средства Аграрного фонда. «Плюс мы готовы закупить все зерно прошлого урожая в Аграрный фонд со второго по шестой класс, включая кукурузу и ячмень», - отметила премьер-министр.

По ее словам, это даст возможность направить на посевную дополнительно около 2-2,5 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров разрешил Аграрному фонду закупать залоговое зерно за cчет бюджетного займа по средневзвешенным биржевым ценам.

До этого Аграрный фонд не мог выкупать у аграриев зерно, которое находится у него в залоге, раньше 1 июня, когда закончится срок действия договора о залоге.

В Украине подорожал проезд по железной дороге

Со вчерашнего дня в Украине подорожал проезд на железнодорожном транспорте внутреннего сообщения.

В частности, в плацкартных вагонах стоимость проезда выросла на 4,7%, в купейных и СВ - на 7,4%.

Например, стоимость проезда на расстояние 500 км увеличится в плацкартном вагоне на 1 грн. 72 коп., купейном - 4 грн. 25 коп., СВ - 19 грн. 8 коп. (без комиссионного сбора).

С 1 июня 2009 года стоимость проезда вырастет на столько же.

Общее повышение стоимости проезда будет составлять 9,5% для плацкартных вагонов и 15% - для купейных и СВ. Таким образом, общая стоимость проезда в 2009 г. на расстояние 500 км увеличится в плацкартном вагоне на 3 грн. 44 коп., купейном - на 8 грн. 50 коп., СВ - на 38 грн. 16 коп. (без комиссионного сбора).

В то же время тарифы на проезд в общих вагонах остаются без изменений, с учетом интересов менее платежеспособных граждан.

Валютный рынок

В банках средний курс покупки/продажи доллара сегодня почти не изменился, по сравнению с 9 марта, – 8,35/8,61 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в коммерческих банках Украины сегодня понизился почти на 1%, по сравнению с 9 марта, и составил 10,50 грн., продажи – повысился на 1,7% - до 11,09 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине понизился на 4,6%, по сравнению с 9 марта, и составил 0,2155 грн., продажи – повысился на 5,6% - до 0,2535 грн.

Американскую валюту в коммерческих банках Киева сегодня покупают за 8,37 грн./долл. – курс почти не изменился, по сравнению с 9 марта; продают по 8,60 грн./долл. – курс понизился на 0,6%.

Евро в столице покупают в среднем по 10,57 грн. (курс понизился на 1,2%, по сравнению с 9 марта), продают – по 11,10 грн. (на 2,8% дороже).

Комбанки столицы покупают российские рубли в среднем по 0,2141 грн. (курс незначительно понизился, по сравнению с 9 марта), продают – по 0,2578 грн. (курс незначительно повысился).

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня составляет 7,70 грн., к евро – 9,74666 грн., к российскому рублю – 0,21546 грн.